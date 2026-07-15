Ασθενής με καρκίνο έξι ημέρες σε ράντζο στο «Αττικόν»: καταγγελία για έλλειψη κλινών

Συγγενής καρκινοπαθούς καταγγέλλει ότι ο ασθενής παραμένει για έξι ημέρες σε ράντζο στην Ορθοπεδική του Νοσοκομείου «Αττικόν», επισημαίνοντας εικόνες συνωστισμού, ψυχολογική και οργανωτική κόπωση προσωπικού και αδυναμία εξασφάλισης αξιοπρεπούς νοσηλείας.

Καταγγελία συγγενούς ασθενούς φέρνει στο προσκήνιο σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία δημόσιου νοσοκομείου: σύμφωνα με το κείμενο που στάλθηκε στη συντακτική ομάδα, ασθενής σε τελικό στάδιο καρκίνου παραμένει επί 6 ημέρες σε ράντζο στην Ορθοπεδική του Νοσοκομείου «Αττικόν». Η καταγγέλλουσα αναφέρει εικόνες συνωστισμού και δεκάδες ράντζα που επιβαρύνουν την ποιότητα φροντίδας και την αξιοπρέπεια των ασθενών.

Το περιστατικό εγείρει πολλαπλά ερωτήματα για τη διαθεσιμότητα κλινών, την οργάνωση της εφημερίας και την κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού. Στην επιστολή τονίζεται ότι σε ένα μόνο όροφο υπήρχαν, κατά την εφημερία, 15 ράντζα, στοιχείο που περιγράφεται ως «εικόνες ντροπής» και ως απόδειξη συστημικών αδυναμιών στη δημόσια υγεία.

«Οι εικόνες ντροπής με 15 ράντζα μόνο σε ένα όροφο του Αττικού Νοσοκομείου, μόνο κατά τη χθεσινή εφημερία ''γκρεμίζουν'' κάθε κυβερνητικό αφήγημα για τη ''δημόσια Υγεία''»

Η γραφή της επιστολής συνδέει τα περιστατικά αυτά με ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές επιλογές. Η καταγγέλλουσα σχολιάζει ότι η πολιτική που διαμορφώνει τη λειτουργία των νοσοκομείων προσανατολίζεται προς λογικές αγοράς και εξοικονόμησης πόρων, με αποτέλεσμα:

υποβάθμιση της νοσηλευτικής ποιότητας και περιορισμό της αξιοπρέπειας των ασθενών,

και περιορισμό της αξιοπρέπειας των ασθενών, εξαντλημένο προσωπικό που εργάζεται υπό πίεση,

που εργάζεται υπό πίεση, αποτυχία εξασφάλισης κλίνης ακόμη και για βαριά πάσχοντες που έχουν πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία μια ζωή.

Αν και πρόκειται για καταγγελία ενός συγγενή, το περιστατικό εναρμονίζεται με προηγούμενες αναφορές για υπερπλήρωση και χρήση ράντζων σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Η δημοσιοποίηση τέτοιων περιπτώσεων επιβαρύνει την εμπιστοσύνη του κοινού προς το σύστημα υγείας και απαιτεί απαντήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου και το υπουργείο Υγείας.

Προεκτάσεις και ανάγκη ελέγχου

Πέρα από την άμεση ηθική διάσταση —την αξιοπρέπεια του ασθενούς και των οικογενειών— υπάρχουν και οργανωτικές συνέπειες: η παρατεταμένη παραμονή σε ράντζο μπορεί να επιδεινώσει την κλινική εικόνα, να δυσχεράνει την παροχή φροντίδας και να αυξήσει την επιβάρυνση του προσωπικού. Η καταγγέλλουσα υπογραμμίζει ότι πολλοί ασθενείς αποτελούν εργαζομένους που επί χρόνια συνέβαλαν στα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που εντείνει την κοινωνική οργή.

Για να αξιολογηθεί πλήρως το περιστατικό χρειάζονται:

επίσημη απάντηση από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν ,

, επιτόπιος έλεγχος για τη διαθεσιμότητα κλινών και την κατάσταση των εφημεριών,

δεδομένα για τον αριθμό ράντζων και τις μέσες περιόδους παραμονής σε αυτά κατά τις εφημερίες.

Μια μικρή αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που αναφέρονται στην καταγγελία:

Στοιχείο Αναφερόμενη τιμή Ημέρες σε ράντζο 6 Ράντζα σε έναν όροφο (κατά εφημερία) 15

Η υπόθεση εγείρει ηθικά και πολιτικά ερωτήματα για τη διαχείριση των δημοσίων πόρων και την ικανότητα του συστήματος να προσφέρει αξιοπρεπή φροντίδα στους πιο ευάλωτους. Αξίζει να τονιστεί ότι, ανεξάρτητα από την πολιτική στάση, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η ασφάλεια των ασθενών αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης της δημόσιας υπηρεσίας υγείας.

Η συντακτική μας ομάδα ζητά από τη διοίκηση του «Αττικόν» και από το υπουργείο Υγείας διευκρινίσεις για τα περιστατικά που αναφέρονται στην καταγγελία και θα επικοινωνήσει για επίσημη θέση. Παράλληλα, η δημοσιοποίηση τέτοιων καταγγελιών επιβάλλει την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας στα νοσοκομεία, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφείς απαντήσεις και ο ασθενής να λαμβάνει την φροντίδα που δικαιούται.