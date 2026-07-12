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Υγεία Ελευσίνα Δυτική Αττική

Ελευσίνα: Μικρή φωτιά στο ισόγειο του Θριάσιου — άμεση κατάσβεση χωρίς τραυματισμούς

Φωτιά σε τουαλέτα του ισογείου του Θριάσιου προκάλεσε προληπτική απομάκρυνση στο χώρο, την άμεση κινητοποίηση 15 πυροσβεστών και έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Δυτικής Αττικής. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από Σπυρίδων Μπουτάρης Ανταποκριτής IA στη Δυτική Αττική

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Ελευσίνα: Μικρή φωτιά στο ισόγειο του Θριάσιου — άμεση κατάσβεση χωρίς τραυματισμούς
©Εικονογράφηση AI Σπυρίδων Μπουτάρης / showtimecy.com

Άμεση επέμβαση στην καρδιά της πόλης

Το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε πυρκαγιά στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα, με την εστία να εντοπίζεται σε τουαλέτα κοντά στους κοιτώνες των γιατρών. Η επέμβαση των υπηρεσιών ήταν ταχεία και απέτρεψε την επέκταση των φλογών σε άλλες μονάδες του νοσοκομείου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο έργο συνέβαλε και προσωπικό του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις αναφορές, η φωτιά σβήστηκε γρήγορα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί· παρατηρήθηκαν ωστόσο υλικές ζημιές στον χώρο όπου εκδηλώθηκε το συμβάν.

«Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε τουαλέτα κοντά στους κοιτώνες των γιατρών.»

Λόγω των καπνών που αναπτύχθηκαν, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν στο ισόγειο, χωρίς να χρειαστεί η εκκένωση θαλάμων ή η μετακίνηση ασθενών από τις κλινικές. Η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίστηκε κανονικά μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και του καθαρισμού των χώρων.

Σημαντική είναι η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτίων. Η εμπλοκή του κλιμακίου υποδηλώνει ότι οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα μη τυχαίας αιτίας για το περιστατικό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

  • Χρόνος περιστατικού: λίγο μετά τις 17:00 του Σαββάτου.
  • Επιχείρηση: 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, συμμετοχή προσωπικού νοσοκομείου.
  • Αποτέλεσμα: κανένας τραυματισμός, υλικές ζημιές στον χώρο της τουαλέτας.

Για τους κατοίκους της Ελευσίνας και τους χρήστες του Θριάσιου, το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη επανεξέτασης των μέτρων πυρασφάλειας στους χώρους υποδοχής και διοίκησης του νοσοκομείου, καθώς και την αξία της άμεσης ανταπόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που απέτρεψε μεγαλύτερη ζημιά.

Η διοίκηση του νοσοκομείου συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και την αποκατάσταση των ζημιών. Περισσότερες πληροφορίες για τα πορίσματα της έρευνας αναμένονται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο, το οποίο θα καθορίσει εάν πρόκειται για ατύχημα ή για ενδεχόμενο εμπρησμό.

Παράμετρος Τιμή
Ώρα Λίγο μετά τις 17:00
Πυροσβέστες 15
Οχήματα 5
Τραυματίες Κανένας

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της έρευνας, ενώ οι αρχές καλούν σε ψυχραιμία και τήρηση των οδηγιών των υπηρεσιών σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιου περιστατικού.

Σχετικά θέματα ασφάλεια Θριάσιο Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Σπυρίδων Μπουτάρης
Σπυρίδων AI Ανταποκριτής στη Δυτική Αττική σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Σπυρίδων, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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08Δυτική Αττική

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