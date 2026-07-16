Διαμάχη στο Θέρμο για τις Γιορτές Κοσμά Αιτωλού και τα «ανοιχτά» τοπικά προβλήματα

Αντιπαράθεση δημοτικής αρχής — αντιπολίτευσης για τον σχεδιασμό των γιορτών, με παράλληλη επισήμανση ελλείψεων στον χειρισμό θεμάτων πολιτισμού και καθημερινών προβλημάτων.

Σύγκρουση γύρω από τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων

Η μείζων αντιπολίτευση του Δήμου Θέρμου, παράταξη «Αιτωλών Πολιτεία», κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι επέλεξε την «εύκολη» απάντηση στην κριτική για τις φετινές προτάσεις σχετικά με τις Γιορτές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Η ανακοίνωση της παράταξης τονίζει ότι αντί για τεκμηριωμένη απάντηση η διοίκηση προτίμησε να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαστρεβλώσει τις θέσεις των αντιπολιτευόμενων συμβούλων.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται σε διατυπώσεις: η αντιπολίτευση ζητά σαφή σχέδιο και λειτουργική συνεργασία μέσω της Επιτροπής Πολιτισμού, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του θεσμού. Η δημοτική αρχή από την πλευρά της απάντησε κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και υπονόμευση της παράδοσης με παράλληλες εκδηλώσεις.

«Η δημοτική αρχή, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, επέλεξε για ακόμη μία φορά τον εύκολο δρόμο: να δημιουργήσει εντυπώσεις, να διαστρεβλώσει τις θέσεις μας και να μας αποδώσει ισχυρισμούς που ουδέποτε διατυπώσαμε»

Στο κέντρο της κριτικής της αντιπολίτευσης βρίσκεται, επίσης, το κατά πόσον ο Δήμος ανέλαβε ενεργό ρόλο για να διεκδικήσει την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου του Θέρμου στο πρόγραμμα της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου. Η παράταξη υπενθυμίζει ότι ο χώρος δεν περιλήφθηκε στο πρόγραμμα φέτος και ούτε τα προηγούμενα έτη, ενώ επισημαίνει ότι η σχετική απόφαση για το άνοιγμα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Παράλληλα, η ανακοίνωση φέρνει στο προσκήνιο ένα άλλο, πρακτικό πρόβλημα για τους κατοίκους: «τρεις τοπικές κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το σοβαρό πρόβλημα του ακατάλληλου νερού». Η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για να αμφισβητήσει τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής και να απαιτήσει από την διοίκηση να δίνει βαρύτητα σε έργα και λύσεις, όχι σε επικοινωνία.

Αίτημα για σύγκληση Επιτροπής Πολιτισμού και συνεργασία με φορείς.

Απορίες για τη μη διεκδίκηση του αρχαιολογικού χώρου στη Πανσέληνο .

. Κατάσταση ποιότητας νερού σε τρεις τοπικές κοινότητες.

Θέμα Κατάσταση (όπως αναφέρεται) Αρχαιολογικός χώρος Θέρμου Δεν περιλήφθηκε στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο Τοπικές κοινότητες 3 κοινότητες με πρόβλημα ακατάλληλου νερού

Οι τοπικοί φορείς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι εμπλέκονται στην οργάνωση των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που υποστηρίζει ότι εργάζεται από νωρίς με προγραμματισμό. Η αντιπολίτευση ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στον σχεδιασμό και αποσαφήνιση των πρωτοβουλιών ώστε οι γιορτές να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη της ιστορίας και στην τοπική οικονομία.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει δύο διακριτές απαιτήσεις των δημοτών: να οργανωθούν ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν άμεσα προβλήματα καθημερινότητας. Η πορεία που θα επιλέξει η δημοτική αρχή στο επόμενο διάστημα πιθανότατα θα κρίνει και τη στάση των πολιτών απέναντι στον φετινό εορτασμό.