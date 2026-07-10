Δήμαρχος Θήρας: «Κανένα νέο κρεβάτι» — δεν υπάρχει υπερτουρισμός, αλλά χρειάζονται μέτρα

Ο δήμαρχος της Σαντορίνης επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της απαγόρευσης νέας δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων, υπογραμμίζοντας ότι το νησί δεν αντιμετωπίζει υπερτουρισμό αλλά «κορεσμό» σε σημεία. Αναφέρεται επίσης στη διαχείριση της κρουαζιέρας και στη διανομή των εισπράξεων από το τέλος επιβατών.

Σαφής τοποθέτηση κατά της νέας δόμησης

Ο δήμαρχος της Σαντορίνης, που από το 2012 είχε ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης νέας δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων, επανέλαβε πρόσφατα την ίδια θέση, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να κατασκευαστεί στο νησί « ούτε μια επιπλέον κλίνη ». Η τοποθέτηση αυτή αντανακλά την πολιτική κατεύθυνση της δημοτικής αρχής για περιορισμό της τουριστικής επεκτατικότητας με στόχο τη διατήρηση του τοπίου και της φέρουσας ικανότητας του νησιού.

Στην ίδια συνέντευξη επισημάνθηκε πως η Σαντορίνη δεν αντιμετωπίζει υπερτουρισμό με την παραδοσιακή έννοια, αλλά πρόβλημα κορεσμού σε συγκεκριμένα σημεία και ώρες, κυρίως λόγω της κρουαζιέρας και της συγκέντρωσης επισκεπτών σε περιορισμένο χώρο.

Μέτρα για την κρουαζιέρα και τις υποδομές

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με την κρουαζιέρα αντιμετωπίστηκαν εν μέρει με την κατανομή των επισκεπτών ανά ημέρες και ώρες επίσκεψης. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί υποδομές για τη στάθμευση λεωφορείων των τουριστικών γραμμών, καθώς οι δρόμοι του νησιού δεν είχαν σχεδιαστεί για τον σημερινό όγκο οχημάτων.

«Η Σαντορίνη δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού ή καλύτερα ‘‘κορεσμού’’, και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.»

Οικονομική διάσταση του τέλους κρουαζιέρας

Ο δήμαρχος επισήμανε επίσης ότι από το τέλος των 20 ευρώ για κάθε επιβάτη κρουαζιέρας, στο Δήμο επιστρέφει μόλις το ένα τρίτο. Τα έσοδα αυτά θεωρούνται απαραίτητα για έργα υποδομής, αλλά η αναλογική κατανομή τους εγείρει ερωτήματα για την κάλυψη των αναγκών του νησιού.

Παράμετρος Πληροφορία Τέλος ανά επιβάτη κρουαζιέρας 20 € Ποσοστό που επιστρέφει στον Δήμο 1/3

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η απαγόρευση νέας δόμησης κλινών, αν εφαρμοστεί σταθερά, στοχεύει στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Πρακτικές συνέπειες περιλαμβάνουν:

Περιορισμό νέων επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στον τουριστικό τομέα.

Προτεραιότητα σε έργα υποδομής για τη διαχείριση επισκεπτών (στάθμευση, δίκτυο μεταφορών).

Ανάγκη για πιο δίκαιη κατανομή εσόδων από την κρουαζιέρα προς τοπικά έργα.

Η τοπική κοινωνία και οι παραγωγικοί φορείς φαίνεται ότι συμπλέουν στην άποψη της αποφυγής περαιτέρω αύξησης ξενοδοχειακών κλινών. Παράλληλα, η επικέντρωση σε ρυθμίσεις για τη ροή των επισκεπτών και τις υποδομές δείχνει ότι η δημοτική αρχή προτιμά τη διαχείριση της ζήτησης αντί της αύξησης της προσφοράς.

Η υλοποίηση των ανακοινώσεων και η απόδοση μεγαλύτερου μέρους των εσόδων στο Δήμο θα είναι κρίσιμα στοιχεία για το κατά πόσο οι αποφάσεις αυτές θα μεταφραστούν σε απτά οφέλη για τους μόνιμους κατοίκους και την προστασία του τοπίου της Σαντορίνης.