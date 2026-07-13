Δήμος Τριφυλίας: επιμένει ότι τα έργα αγροτικής οδοποιίας δεν κόπηκαν από τη χρηματοδότηση

Ο δήμαρχος Γ. Ι. Λεβεντάκης υποστηρίζει πως τα έργα στους άξονες Ροντάκι–Βιολογικός Κυπαρισσίας και Κάναλος–Αγία Παρασκευή Γαργαλιάνων παραμένουν εντός χρηματοδότησης, επικαλούμενος στοιχεία από τη «Διαύγεια» και απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Δήμος και Διαύγεια στο επίκεντρο της διαμάχης για την αγροτική οδοποιία

Σε δημόσια τοποθέτηση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο δήμαρχος της Τριφυλίας Γεώργιος Ι. Λεβεντάκης απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έργα στους άξονες Ροντάκι – Βιολογικός Κυπαρισσίας και Κάναλος – Αγία Παρασκευή Γαργαλιάνων «δεν έμειναν εκτός χρηματοδότησης», στοιχείο που, όπως αναφέρει, τεκμηριώνεται από εγγραφές στη Διαύγεια.

«Όσες απέλπιδες προσπάθειες κι αν κάνετε, κύριοι της αντιπολίτευσης… δεν θα μπορέσετε να διαστρεβλώσετε την αλήθεια και να παραπλανήσετε τους πολίτες της Τριφυλίας… Θα σας συνιστούσα, να μάθετε να έχετε περισσότερη ψυχραιμία και υπομονή.»

Η αντίδραση του δημάρχου έρχεται στην επίμονη πολιτική αντιπαράθεση για την προτεραιοποίηση και την εξασφάλιση πόρων για έργα υποδομής που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Η υπόθεση αποκτά σημασία για την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς οι αγροτικοί δρόμοι συνδέουν χωριά, αγροκτήματα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή διάθεσης προϊόντων.

Οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι αναμένουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και λεπτομέρειες για το χρονοπρόγραμμα εκτέλεσης, την έκταση των παρεμβάσεων και τις επιπτώσεις στην προσβασιμότητα κατά την υλοποίηση. Από την ανακοίνωση δεν προκύπτουν νέα στοιχεία για τα επόμενα στάδια των έργων, ωστόσο η επικαλήθηση των εγγράφων στο Διαύγεια στοχεύει στην παροχή διαφάνειας και στη διάψευση των όποιων δημοσίων ισχυρισμών περί αποκλεισμού.

Έργα : Ροντάκι – Βιολογικός Κυπαρισσίας, Κάναλος – Αγία Παρασκευή Γαργαλιάνων.

: Ροντάκι – Βιολογικός Κυπαρισσίας, Κάναλος – Αγία Παρασκευή Γαργαλιάνων. Δήμος : Τριφυλία — δήλωση από τον δήμαρχο Γεώργιο Ι. Λεβεντάκη.

: Τριφυλία — δήλωση από τον δήμαρχο Γεώργιο Ι. Λεβεντάκη. Αποτέλεσμα: Ο δήμος υποστηρίζει ότι τα έργα δεν κόπηκαν από τη χρηματοδότηση, βάσει εγγράφων στη Διαύγεια.

Για τους αγρότες και τους επαγγελματίες της περιοχής, η διασφάλιση της χρηματοδότησης σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες, μείωση του κόστους μεταφοράς και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τοπικοί σύλλογοι και επιχειρήσεις θα παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης, ενώ τυχόν καθυστερήσεις ή παραλείψεις ενδέχεται να επιφέρουν νέα ένταση στην πολιτική αντιπαράθεση.

Αξονικός Τίτλος Κατάσταση (όπως αναφέρεται) Ροντάκι – Βιολογικός Κυπαρισσίας «Δεν έμεινε εκτός χρηματοδότησης» (σύμφωνα με Διαύγεια) Κάναλος – Αγία Παρασκευή Γαργαλιάνων «Δεν έμεινε εκτός χρηματοδότησης» (σύμφωνα με Διαύγεια)

Από εδώ και εμπρός, οι πολίτες της Τριφυλίας έχουν λόγο να απαιτήσουν σαφή ενημέρωση για τα επόμενα βήματα: αναθέσεις, προϋπολογισμοί, χρονοδιάγραμμα εργασιών και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση. Η διαφάνεια στη δημοτική διοίκηση και η προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων στην πλατφόρμα της Διαύγειας αποτελούν κλειδιά για να καθησυχαστούν οι κάτοικοι και να περιοριστεί η παραφιλολογία.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε δημοτική αρχή και αντιπολίτευση πιθανόν να συνεχιστεί, ειδικά αν προκύψουν νέα δεδομένα ή καθυστερήσεις. Μέχρι τότε, οι κάτοικοι περιμένουν τη μετατροπή των δεσμεύσεων σε ορατά έργα στον δημόσιο χώρο.

Ευαγγελία Καραγιάννη, Ανταποκρίτρια Μεσσηνίας, Show Time CY