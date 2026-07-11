Δημοσκόπηση στον Έβρο: πτώση της ΝΔ, υψηλή αδιευκρίνιστη ψήφος και αλλαγές στην εκτίμηση

Τοπική έρευνα καταγράφει υποχώρηση της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, ισχυρό ποσοστό αναποφάσιστων και διαφοροποιήσεις όταν τα αποτελέσματα μεταφέρονται σε εκτίμηση. Κυρίαρχα προβλήματα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και η ανεργία.

Κύρια ευρήματα της έρευνας

Μια πρόσφατη τοπική δημοσκόπηση στον νομό Έβρου δείχνει σημαντικές μεταβολές στη δυναμική των κομμάτων σε σχέση με το πολιτικό τοπίο που είχαν οι κάτοικοι μέχρι πρόσφατα. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό από το αναμενόμενο, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα.

Σημαντική επίσης είναι η μεγάλη συμμετοχή της αδιευκρίνιστης ψήφου, που φτάνει σχεδόν στο ένα τέταρτο του δείγματος, γεγονός που δείχνει μεγάλο περιθώριο μεταβολής του τελικού αποτελέσματος σε περίπτωση εκλογικής αναμέτρησης.

Στοιχεία σε πίνακα

Κόμμα / Κατάσταση Πρόθεση ψήφου (%) Εκτίμηση ψήφου (%) Νέα Δημοκρατία 22,4 32,8 ΕΛ.Α.Σ. 10,6 15,5 Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4 13,8 Ελληνική Λύση 7,5 11,0 ΠΑΣΟΚ 7,0 10,2 Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,7 —

Τοπικές επιπτώσεις και πολιτικά μηνύματα

Τα ευρήματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πολιτική αντιπαράθεση του νομού. Η απόκλιση μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης δείχνει ότι, αν οι αναποφάσιστοι κινηθούν, τα ποσοστά των κομμάτων θα επανακαθοριστούν. Η υψηλή αδιευκρίνιστη ψήφος σηματοδοτεί προκλήσεις για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων και ανάγκη στρατηγικής από τα τοπικά επιτελεία.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται πρώτο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό που φτάνει το 40% .

αναδεικνύεται πρώτο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό που φτάνει το . Η ανεργία ακολουθεί ως δεύτερο ζήτημα, με 25% .

ακολουθεί ως δεύτερο ζήτημα, με . Άλλα αξιοσημείωτα προβλήματα είναι η μείωση του πληθυσμού (15%) και το προσφυγικό/μεταναστευτικό (10%).

Δημοφιλία τοπικών πολιτικών στελεχών

Στη διάσταση της προσωπικής αποδοχής, ορισμένα τοπικά πρόσωπα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης μεταξύ των ψηφοφόρων τους. Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα δείχνουν ότι δύο στελέχη της ΝΔ συγκεντρώνουν ποσοστά δημοτικότητας πάνω από τα δύο τρίτα στο δικό τους ακροατήριο, ενώ στην αντίστοιχη παράταξη της ΕΛ.Α.Σ. προηγείται άλλη υποψήφια με ποσοστό γύρω στο μισό των οπαδών του κόμματος.

Για την τοπική κοινότητα του Έβρου τα αποτελέσματα αυτά σηματοδοτούν ότι τα οικονομικά προβλήματα και η απασχόληση παραμένουν κεντρικά αιτήματα, ενώ παράλληλα υπάρχει κινητικότητα στην προτίμηση κόμματος που μπορεί να μετατραπεί σε εκλογική αλλαγή, ανάλογα με τις επόμενες κινήσεις των κομμάτων και την καμπάνια τους στον νομό.

Ακολουθείται από την ανάγκη για σαφή μηνύματα και τοπικές πρωτοβουλίες που να απαντούν στα προβλήματα που ανέδειξε η έρευνα, ειδικά σε τομείς όπως το κόστος ζωής και οι ευκαιρίες εργασίας, που είναι καθοριστικά για τους κατοίκους της περιοχής.