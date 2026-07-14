Δολοφονήθηκε στη Γουαδαλαχάρα ο πρώτος ανοιχτά γκέι δήμαρχος του Μεξικού

Ο Μπενχαμίν Μεδράνο Κεσάδα, 59 ετών, πυροβολήθηκε σε κατάστημα παγωτού στη Γουαδαλαχάρα. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα και τα στοιχεία του δράστη ενώ η υπόθεση εγείρει πολιτικά και κοινωνικά ερωτήματα.

Ο Μπενχαμίν Μεδράνο Κεσάδα, που θεωρήθηκε ιστορική μορφή ως ο πρώτος ανοιχτά γκέι δήμαρχος στο Μεξικό, δολοφονήθηκε στη Γουαδαλαχάρα της πολιτείας Χαλίσκο. Το θύμα ήταν 59 ετών και βρισκόταν σε κατάστημα με παγωτά στην περιοχή Santa Elena de la Cruz όταν δέχθηκε πυροβολισμούς την 7η Ιουλίου.

Τι έχει γνωστοποιηθεί έως τώρα

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των αρχών, ο δράστης έφτασε με μοτοσικλέτα, εισήλθε στο κατάστημα και άνοιξε πυρ εναντίον του Μεδράνο. Η σορός αναγνωρίστηκε από συγγενείς και ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στις 10 Ιουλίου, καθώς ο πρώην δήμαρχος δεν είχε μαζί του έγγραφα ταυτοποίησης.

Ημερομηνία περιστατικού: 7 Ιουλίου (πυροβολισμοί στο κατάστημα παγωτού)

7 Ιουλίου (πυροβολισμοί στο κατάστημα παγωτού) Ημέρα επιβεβαίωσης ταυτότητας: 10 Ιουλίου

10 Ιουλίου Ηλικία θύματος: 59

59 Κατάσταση έρευνας: Σε εξέλιξη — το κίνητρο δεν έχει αποσαφηνιστεί

Ο δήμος Φρεσνίγιο, όπου ο Μεδράνο είχε εκλεγεί δήμαρχος το 2013 με το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα (PRI), εξέφρασε συλλυπητήρια στους οικείους κάνοντας λόγο για "ανεπανόρθωτη απώλεια".

«ανεπανόρθωτη απώλεια»

Βιογραφικά και πολιτική διαδρομή

Ο Μεδράνο υπηρέτησε ως δήμαρχος του Φρεσνίγιο στην πολιτεία Σακατέκας από το 2013 έως το 2015 και στη συνέχεια ανέλαβε ρόλο ομοσπονδιακού βουλευτή, εκπροσωπώντας την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Σακατέκας. Πριν την πολιτική, είχε δραστηριοποιηθεί στον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας, ηχογραφώντας μπαλάντες και ranchera τραγούδια.

Πολιτική σημασία και αντιφάσεις

Η εκλογή του είχε θεωρηθεί σημείο καμπής για την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων στην πολιτική ζωή του Μεξικού, δεδομένης της έντονης ομοφοβίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Παρά την ορατή σεξουαλικότητά του, ο Μεδράνο είχε δημόσιες θέσεις που προκάλεσαν αντιπαραθέσεις: είχε εκφραστεί ενάντια στον γάμο ομοφύλων, στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και στις παρελάσεις Pride, υποστηρίζοντας το 2013 ότι η κοινωνία της περιοχής του «δεν ήταν προετοιμασμένη» για τέτοιες αλλαγές.

Η σύνθετη δημόσια εικόνα του καθιστά την υπόθεση περισσότερο πολύπλοκη: από τη μία η συμβολική διάσπαση φραγμών ορατότητας, από την άλλη η στήριξη συντηρητικών απόψεων που τον έθεσαν εκτός του αναμενόμενου ακτιβιστικού προφίλ.

Επιδράσεις και επόμενα βήματα στην έρευνα

Οι αρχές του Χαλίσκο διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διερεύνηση του κινήτρου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να συνδέουν ευθέως τη δολοφονία με το γεγονός ότι ο Μεδράνο ήταν ορατά ΛΟΑΤΚΙ+, ούτε στοιχεία που να αποδίδουν το έγκλημα σε πολιτικές συγκρούσεις ή προσωπικές διαφορές.

Έτος Γεγονός 2013 Εκλέχθηκε δήμαρχος Φρεσνίγιο (PRI) 2015 Λήξη θητείας ως δήμαρχος 2026 Πυροβολήθηκε στη Γουαδαλαχάρα — θάνατος επιβεβαιώθηκε 10/7

Η υπόθεση αναμένεται να έχει διεθνή απήχηση λόγω της συμβολικής σημασίας της εκλογικής του πορείας και των ανοιχτών ερωτημάτων για την ασφάλεια πολιτικών με ορατή σεξουαλική ταυτότητα. Οι εξελίξεις στην έρευνα, τυχόν συσχετισμοί με οργανωμένο έγκλημα ή πολιτικούς αντιπάλους και οι επίσημες ανακοινώσεις των μεξικανικών αρχών θα καθορίσουν την περαιτέρω ερμηνεία του περιστατικού.

Σημείο παρακολούθησης για δημοσιογράφους και αναλυτές είναι η ταχύτητα και το εύρος των πληροφοριών που θα δοθούν από τις τοπικές αστυνομικές αρχές του Χαλίσκο, καθώς και η αντίδραση των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ+ και των πολιτικών φορέων τόσο στην εθνική σκηνή όσο και διεθνώς.