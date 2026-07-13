Ανατράπηκε τουριστική λέμβος κοντά στο Αμπελίτσι της Σιθωνίας — όλοι οι επιβαίνοντες σώοι

Λέμβος μισθωμένη για τουριστική χρήση ανετράπη το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στο νησί Αμπελίτσι. Οι τέσσερις επιβαίνοντες περισυνελέγησαν χωρίς τραυματισμούς, ενώ η λέμβος ρυμουλκήθηκε και απαγορεύτηκε ο απόπλους της μέχρι έκδοσης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Σύντομο ρεπορτάζ από τη Σιθωνία

Ένα μισθωμένο τουριστικό σκάφος ανατράπηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησάκι Αμπελίτσι, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Στο σημείο επενέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέου Μαρμαρά, τα οποία εντόπισαν την ημιβυθισμένη λέμβο και προχώρησαν σε περισυλλογή των επιβατών.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι τέσσερις επιβαίνοντες βρέθηκαν κοντά στην ακτή και περισυνελέγησαν από ταχύπλοο σκάφος. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε διακομιδή σε νοσοκομείο. Η ημιβυθισμένη λέμβος ρυμουλκήθηκε από υπαλλήλους της επιχείρησης εκμίσθωσης, ενώ παράλληλα οι λιμενικές αρχές ξεκίνησαν προανακριτική διαδικασία για τα αίτια του περιστατικού.

Τοποθεσία: νησί Αμπελίτσι, Σιθωνία (Χαλκιδική)

νησί Αμπελίτσι, Σιθωνία (Χαλκιδική) Επιβαίνοντες: 4, χωρίς τραυματισμούς

4, χωρίς τραυματισμούς Επέμβαση: Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά και ταχύπλοο για περισυλλογή

Λιμενική Αρχή Νέου Μαρμαρά και ταχύπλοο για περισυλλογή Κατάσταση σκάφους: ημιβυθισμένη, ρυμουλκήθηκε

ημιβυθισμένη, ρυμουλκήθηκε Διοικητικό μέτρο: απαγόρευση απόπλου έως προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Σιθωνίας το περιστατικό επισημαίνει δύο πρακτικά ζητήματα: την ανάγκη άμεσης ετοιμότητας των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης στη θάλασσα και τη σημασία της πιστοποίησης και συντήρησης των μισθωμένων σκαφών που εξυπηρετούν τον τουριστικό κόσμο της περιοχής. Η απαγόρευση αποπλου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας στοχεύει στην αποφυγή παρόμοιων κινδύνων και στην προστασία τόσο των πελατών όσο και των χειριστών των σκαφών.

Η προανακριτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το Λιμενικό αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια της ανατροπής, χωρίς προς το παρόν να έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τεχνικά ή καιρικά αίτια. Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί στην κατάσταση της λέμβου πριν την αναχώρηση, στα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν και στην τήρηση των προβλεπόμενων πιστοποιήσεων από την επιχείρηση εκμίσθωσης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία/Ώρα Μεσημέρι Κυριακής (όπως αναφέρεται) Τοποθεσία Νησί Αμπελίτσι, Σιθωνία Αριθμός επιβατών 4 Αποτέλεσμα Όλοι σώοι, λέμβος ημιβυθισμένη και ρυμουλκημένη

Για τους λουόμενους και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εκμίσθωσης σκαφών στην περιοχή, συστήνεται αυξημένη προσοχή όσον αφορά:

τη διαρκή συντήρηση και έλεγχο αξιοπλοΐας των σκαφών,

την τήρηση των ορίων επιβίβασης και των οδηγιών ασφαλείας προς τους επιβάτες,

την άμεση ενημέρωση του Λιμενικού σε περιπτώσεις βλάβης ή αλλαγής καιρικών συνθηκών.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα καθορίσουν και τυχόν διοικητικά ή ποινικά μέτρα μετά το πέρας της προανάκρισης.

Ρεπορτάζ: Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος, Ανταποκριτής Show Time CY — Χαλκιδική.