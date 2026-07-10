Έκρηξη και μεγάλες πυρκαγιές σε βιομηχανικούς χώρους του Ασπροπύργου — τραυματίες και ανησυχία στην περιοχή

Εκρήξεις και πυρκαγιές σε χώρους εργασίας στον Ασπρόπυργο προκάλεσαν τουλάχιστον 11 τραυματίες, με 3 σοβαρά και αναφορές για διακομιδές. Το Συνδικάτο Μετάλλου καταγγέλλει ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία των εργαζομένων.

Στον Ασπρόπυργο εκδηλώθηκε σήμερα σοβαρό βιομηχανικό συμβάν με διαδοχικές εκρήξεις και μεγάλες πυρκαγιές σε χώρους εργασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Από το περιστατικό έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 βρίσκονται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Άμεσες συνέπειες και μεταφορές τραυματιών

Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι μεταξύ των προβλημάτων που ανέδειξε το συμβάν ήταν η ανάγκη διακομιδών προς άλλα νοσοκομεία, καθώς υπήρξαν δυσχέρειες στη φροντίδα των βαρέως πασχόντων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι χρειάστηκε διακομιδή από το Θριάσιο σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μη λειτουργίας ΜΕΘ.

«Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης»

Στην καταγγελία του το Συνδικάτο υπογραμμίζει την επανειλημμένη «ασυδοσία των εργοδοτών» και την έλλειψη μέτρων πρόληψης, ενώ συνδέει το γεγονός με πληθώρα βιομηχανιών υψηλού κινδύνου που λειτουργούν κοντά στον οικιστικό ιστό της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον 11 τραυματίες και 3 σε πολύ σοβαρή κατάσταση .

και . Επισημαίνεται ανάγκη για καλύτερη στελέχωση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και λειτουργικές ΜΕΘ.

Το Συνδικάτο ζητά διδασκαλία και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ).

Πλαίσιο και ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας

Η Δυτική Αττική φιλοξενεί μεγάλο αριθμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και μονάδες με υψηλό κίνδυνο (SEVESO). Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πάνω από 24 βιομηχανίες της κατηγορίας SEVESO III στην περιοχή, στοιχείο που εντείνει την ανησυχία για επανάληψη παρόμοιων επεισοδίων.

Επιπλέον, το Συνδικάτο θυμίζει προηγούμενα τραγικά γεγονότα: όπως αναφέρεται, το 2025 υπήρξαν καταγεγραμμένοι πάνω από 200 νεκρούς σε χώρους εργασίας πανελλαδικά, γεγονός που χρησιμοποιείται για να καταδείξει την έκταση του προβλήματος στην προστασία της εργασίας και της ασφάλειας.

Στοιχείο Αναφορά Τραυματίες 11 Σε πολύ σοβαρή κατάσταση 3 SEVESO III μονάδες στην περιοχή 24 Θάνατοι σε εργατικά ατυχήματα (2025, αναφορά) 200+

Η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι ζητούν απαντήσεις για τα αίτια του συμβάντος αλλά και μέτρα που θα αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις κινδύνου: αυστηρότερος έλεγχος εγκαταστάσεων, τακτικές επιθεωρήσεις, επαρκής εξοπλισμός πυρόσβεσης, και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης που να περιλαμβάνει τη γρήγορη διακομιδή και διαθέσιμες ΜΕΘ.

Αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νεότερα περιστατικά ή επανεξάρσεις των πυρκαγιών. Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων και να αποφεύγουν εγγύτητα σε καπνούς ή σε ζώνες επιχειρήσεων των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί καταστροφές.

Η εξέλιξη του συμβάντος παρακολουθείται από τις τοπικές αρχές, ενώ αναμένονται επιπλέον ανακοινώσεις από υπηρεσίες ασφαλείας και τοπικά συνδικάτα για τα επόμενα βήματα και τις διεκδικήσεις σχετικά με την προστασία της ζωής και της εργασίας στη Δυτική Αττική.