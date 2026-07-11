Ενημέρωση στα Μέγαρα: Η ΕΛ.ΑΣ. εκπαιδεύει τους ηλικιωμένους κατά των τηλεφωνικών απατών

Το Τμήμα Δίωξης και ο Δήμος πραγματοποίησαν στο ΚΑΠΗ Μεγάρων δράση ευαισθητοποίησης για τις νέες μορφές εξαπάτησης, με οδηγίες προστασίας και συνέχεια επισκέψεων σε γειτονικές δομές.

Στο επίκεντρο η προστασία της Τρίτης Ηλικίας

Στα ΚΑΠΗ Μεγάρων πραγματοποιήθηκε ενημερωτική δράση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο, με στόχο να θωρακιστούν οι ηλικιωμένοι απέναντι στην αύξηση των ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών. Η πρωτοβουλία εντόπισε και ανέδειξε τις πλέον συνηθισμένες μεθόδους εξαπάτησης που στοχεύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κατά την παρουσίαση οι αστυνομικοί εξήγησαν ότι τα κυκλώματα λειτουργούν με μεθοδικότητα και συχνά προσποιούνται υπαλλήλους κρατικών οργανισμών, τεχνικούς ή οικείους, δημιουργώντας πανικό με ιστορίες για δήθεν ατυχήματα ή εκκρεμότητες. Σκοπός τους είναι η άμεση απόσπαση χρημάτων, κοσμημάτων και τραπεζικών στοιχείων.

Κύρια σημεία της παρέμβασης περιλάμβαναν:

παραδείγματα τηλεφωνικών σεναρίων που χρησιμοποιούν οι απατεώνες,

συμβουλές για την αναγνώριση ύποπτων κλήσεων και μηνυμάτων,

οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση επαφής από αγνώστους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τρίτης Ηλικίας, Κώστας Μαργέτης, ο οποίος ευχαρίστησε τις Αρχές για την πρωτοβουλία και τόνισε την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.

«Η σωστή ενημέρωση και η ψυχραιμία αποτελούν τα πιο δυνατά όπλα απέναντι στην εξαπάτηση.»

Η δράση στα Μέγαρα εντάσσεται σε κύκλο παρουσιάσεων που έχουν ήδη γίνει στα ΚΑΠΗ Κινέτας και Νέας Περάμου, ενώ προγραμματίζεται αντίστοιχη εκδήλωση στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε αγνώστους και να διακόπτουν κάθε ύποπτη επικοινωνία.

Για την τοπική κοινότητα των Μεγάρων, η πρωτοβουλία αυτή αποκτά πρακτική σημασία: ενισχύει την αυτοπροστασία των ηλικιωμένων που συχνά μένουν μόνοι ή εξαρτώνται από τηλεφωνικές επαφές, και ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο οικονομικής και ψυχολογικής βλάβης σε οικογένειες της πόλης. Η συνέχεια των ενημερώσεων στις γειτονικές δομές θα καθορίσει και την εμβέλεια του αποτελέσματος.

Συνηθισμένες μέθοδοι Τι να κάνετε Προσποίηση υπαλλήλων δημόσιων φορέων ή τεχνικών Κλείστε την κλήση, ελέγξτε με ανεξάρτητο τηλεφώνημα στην υπηρεσία Ιστορίες για δήθεν ατυχήματα συγγενών Μη δίνετε χρήματα, επικοινωνήστε απευθείας με συγγενείς Αιτήματα για τραπεζικούς κωδικούς Ποτέ μην αποκαλύπτετε κωδικούς ή PIN

Οι κάτοικοι της πόλης καλούνται να ενημερώνουν τις τοπικές υπηρεσίες και την Αστυνομία για ύποπτες περιστάσεις, ώστε να ενισχυθεί ο συλλογικός μηχανισμός προστασίας.