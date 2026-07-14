Ενισχυμένοι άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίας: αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών στην Αιτωλοακαρνανία

Αυξημένη επιφυλακή καλούνται να τηρούν οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας λόγω ενίσχυσης των βοριάδων, θερμοκρασιών έως και 38-39°C σε ορισμένες περιοχές και αυξημένου δείκτη κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες.

Περίληψη και τοπικές επιπτώσεις

Η εβδομάδα φέρνει στην περιοχή μας συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης και ταχείας εξάπλωσης φωτιάς: αυξημένοι βόρειοι άνεμοι και γενική άνοδος της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόγνωσή των μετεωρολόγων, για την Τετάρτη αναμένονται τοπικά υψηλότερες θερμοκρασίες και ενίσχυση των βοριάδων, στοιχεία που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προστασία δασικών και αγροτικών εκτάσεων και στην ασφάλεια κατοικιών και υποδομών.

Τι προβλέπεται για τις επόμενες μέρες

Ημέρα Μέγιστη θερμοκρασία Άνεμοι (μέγιστο) Σημειώσεις Σήμερα έως 37°C έως 7 μποφόρ ηλιοφάνεια, τοπικές μπόρες από το μεσημέρι σε Πίνδο/Πελοπόννησο Τρίτη σταθερές έως 8 μποφόρ (νοτιοανατολικό Αιγαίο) πιθανότητα θυελλωδών συνθηκών στο νότιο Αιγαίο Τετάρτη έως 38°C, τοπικά 39°C 7 μποφόρ (ανατολικό Αιγαίο) άνοδος θερμοκρασίας – αυξημένος δείκτης πυρκαγιάς Πέμπτη παρόμοια επίπεδα μεταβλητοί αύξηση αστάθειας, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά

Τι σημαίνει για την Αιτωλοακαρνανία

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νομού η προειδοποίηση μεταφράζεται σε συγκεκριμένα βήματα: αυξημένη επαγρύπνηση για εστία φωτιάς, περιορισμός εργασιών που περιλαμβάνουν φωτιά ή σπινθήρες σε υπαίθριους χώρους, και προσοχή σε μετακινήσεις σε περιοχές με εκτεταμένη βλάστηση. Οι δυνατότητες ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς ενισχύονται όταν συνδυάζονται δυνατοί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες.

Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου: καθαρισμός στενών γύρω από οικίες και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών.

καθαρισμός στενών γύρω από οικίες και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών. Αγροτικές εργασίες: αποφυγή εργασιών που παράγουν σπινθήρες κατά τις θερμότερες ώρες.

αποφυγή εργασιών που παράγουν σπινθήρες κατά τις θερμότερες ώρες. Οδηγοί: προσοχή στις μετακινήσεις, λόγω ισχυρών ριπών ανέμου σε παραθαλάσσια και ορεινά τμήματα.

Συγκεκριμένα, η Αιτωλοακαρνανία αναμένεται να καταγράψει τοπικά τη θερμότερη συμπεριφορά της περιόδου με μέγιστες τιμές κοντά στο όριο των 37°C ήδη σήμερα, ενώ οι επόμενες ημέρες ενδέχεται να φέρουν περαιτέρω άνοδο. Η ενίσχυση των βοριάδων που προβλέπεται στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο επηρεάζει έμμεσα και την περιοχή, καθώς μπορεί να μεταβάλλει γρήγορα την πορεία και ένταση τυχόν δασικών πυρκαγιών.

Καλέσματα και μέτρα

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και, όπου χρειαστεί, θα εκδώσουν οδηγίες ή περιορισμούς ανά περιοχή. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια και να ακολουθούν τις οδηγίες για αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας και ισχυρών ανέμων.

Η παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή μέτρων πρόληψης είναι κρίσιμες για την αποφυγή συμβάντων που θα επιβαρύνουν την ασφάλεια και το περιβάλλον του τόπου.