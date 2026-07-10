Επαφές στην Αθήνα για έργα και υποδομές στο Αμύνταιο

Σειρά συναντήσεων στην Αθήνα είχαν ο βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου και ο δήμαρχος Γιάννης Λιάσης για θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων, τη στέγαση πυροσβεστικού κλιμακίου και την ενίσχυση αγροτικών υποδομών στο Δήμο Αμύνταιου.

Στόχοι και αίτημα για νομοθετική ρύθμιση

Σειρά διαδοχικών συναντήσεων στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας της Ν.Δ. Σταύρος Παπασωτηρίου και ο δήμαρχος Αμυνταίου Γιάννης Λιάσης, με αντικείμενο ζητήματα του Δήμου Αμυνταίου. Στην πρώτη συνάντηση, με την υφυπουργό Περιβάλλοντος αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη, τέθηκε το θέμα της αξιοποίησης χώρων του πρώην ΚΕΓΕ Αμυνταίου για τη στέγαση του υπό ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Δήμου.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που εδόθησαν, για την αξιοποίηση αυτή θα χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση, την οποία θα επεξεργαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

«Θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση, την οποία θα επεξεργαστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.»

Χώρος πρασίνου και θετική ανταπόκριση

Σε δεύτερη συνάντηση, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη, συζητήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημόσιας έκτασης στον Δήμο Αμυνταίου για μετατροπή της σε χώρο πρασίνου και παιδική χαρά. Ο υπουργός εξέφρασε θετική διάθεση και δεσμεύθηκε ότι, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες.

«Ο υπουργός δήλωσε πως αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική αυτή και ότι, πάντοτε σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.»

Αγροτικές υποδομές και δεσμεύσεις για επίσκεψη

Τέλος, ο βουλευτής και ο δήμαρχος συμμετείχαν σε σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπό την προεδρία του αρμόδιου υπουργού Μ. Σχοινά. Στη συνάντηση εξετάστηκαν θέματα σχετικά με τη δημιουργία γεωργικών υποδομών, την αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας και τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους αγρότες του νομού.

Ο υπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση του Σταύρου Παπασωτηρίου να επισκεφθεί τη Φλώρινα και δεσμεύθηκε ότι εντός Ιουλίου θα βρεθεί στην περιοχή.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Στέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου: Η χρήση χώρων του πρώην ΚΕΓΕ για την εγκατάσταση κλιμακίου μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα πυρόσβεσης στην περιοχή, αλλά εξαρτάται από την εξέλιξη της νομοθετικής ρύθμισης.

Η χρήση χώρων του πρώην ΚΕΓΕ για την εγκατάσταση κλιμακίου μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα πυρόσβεσης στην περιοχή, αλλά εξαρτάται από την εξέλιξη της νομοθετικής ρύθμισης. Δημόσιος χώρος πρασίνου: Η παραχώρηση και μετατροπή δημόσιας έκτασης σε πάρκο/παιδική χαρά θα βελτιώσει τις κοινόχρηστες υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης των απαραίτητων διαδικασιών.

Η παραχώρηση και μετατροπή δημόσιας έκτασης σε πάρκο/παιδική χαρά θα βελτιώσει τις κοινόχρηστες υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υπό την προϋπόθεση της υλοποίησης των απαραίτητων διαδικασιών. Αγροτικές παρεμβάσεις: Οι συζητήσεις για γεωργικές υποδομές και ενισχύσεις είναι κρίσιμες για τους αγρότες της περιοχής και η επίσκεψη του υπουργού μέσα στον Ιούλιο είναι σημαντική για την περαιτέρω εξέλιξη των αιτημάτων.

Συνάντηση Αρμόδιος Θέμα ΥΠΕΝ Μ. Σούκουλη – Βιλιάλη Αξιοποίηση ΚΕΓΕ για Πυροσβεστικό Κλιμάκιο (απαιτείται νομοθετική ρύθμιση) Υπουργείο Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης Παραχώρηση δημόσιας έκτασης για πάρκο/παιδική χαρά (θετική διάθεση) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς Γεωργικές υποδομές, αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας, ενισχύσεις σε αγρότες (επίσκεψη υπουργού τον Ιούλιο)

Οι επαφές δείχνουν μια στοχευμένη προσπάθεια των τοπικών πολιτικών εκπροσώπων να εξασφαλίσουν υποδομές και πόρους για το Αμύνταιο. Η πρόοδος των θεμάτων εξαρτάται πλέον από τις υπηρεσιακές διαδικασίες για τη νομοθετική ρύθμιση, τις τεχνικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις, καθώς και από την υλοποίηση των συμφωνημένων βημάτων μετά την επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.