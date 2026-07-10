Επείγουσα πυρκαγιά στο δασάκι της Ξηρόβρυσης — μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο δασάκι της Ξηρόβρυσης την 10η Ιουλίου 2026. Η Πυροσβεστική προέβη σε ευρεία επιχείρηση κατάσβεσης, περιορίζοντας το μέτωπο και αποτρέποντας μεγαλύτερη εξάπλωση. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Φωτιά στη Ξηρόβρυση: τι έγινε και τι ακολουθεί

Την 10η Ιουλίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο δασάκι της Ξηρόβρυσης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως μεγάλη και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα το μέτωπο να περιοριστεί πριν προκαλέσει ευρύτερες επιπτώσεις στην περιφέρεια του Κιλκίς.

Παρά τα περιορισμένα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, η ταχεία ανταπόκριση των πυροσβεστών περιορίσε τον άμεσο κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές και υποδομές. Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις γύρω από την περιοχή της επέμβασης.

Τοποθεσία: Δασάκι Ξηρόβρυσης, ν. Κιλκίς

Δασάκι Ξηρόβρυσης, ν. Κιλκίς Ημερομηνία: 10/7/2026

10/7/2026 Αντιμετώπιση: ευρεία κινητοποίηση Πυροσβεστικής — επιχειρήσεις κατάσβεσης σε εξέλιξη

Η εμφάνιση φωτιάς σε δασική έκταση αυτήν την περίοδο υπενθυμίζει τους υπάρχοντες κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή: υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και τοπικοί άνεμοι μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ταχύτητα εξάπλωσης. Για τους κατοίκους του νομού Κιλκίς, η βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των προσώπων και των περιουσιών.

Στοιχείο Κατάσταση Προέλευση συμβάντος Τοπική δασική έκταση Αντίδραση Επιχειρήσεις Πυροσβεστικής Επιπτώσεις Περιορισμένες μέχρι στιγμής (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις)

Στους επόμενους 24–48 ώρες είναι πιθανό να απαιτηθεί αυξημένη επαγρύπνηση. Οι πολίτες συνιστάται να:

Αποφεύγουν περιττές διαδρομές κοντά στην περιοχή.

Μην πλησιάζουν τις ζώνες επιχειρήσεων των πυροσβεστών.

Ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών.

Η γρήγορη επέμβαση των υπηρεσιών απέτρεψε, κατά τις πρώτες αναφορές, ευρύτερη καταστροφή. Παρά ταύτα, η περιβαλλοντική και οικονομική επίπτωση σε τοπικά σημεία του δάσους θα αποτιμηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες. Οι κάτοικοι του Κιλκίς θα πρέπει να παραμείνουν ενημερωμένοι και να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας που υποδεικνύονται σε ανάλογες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ανακοινώσουν νεότερα όταν ολοκληρωθούν οι πρώτες εκτιμήσεις. Μέχρι τότε, η τοπική κοινωνία καλείται σε εγρήγορση και συνεργασία με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.