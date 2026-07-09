Φιλιάτες: Ανασχηματισμός αντιδημάρχων και νέες αρμοδιότητες για το 2026-27

Προσαρμογή στη νέα νομοθεσία τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές στο δημοτικό σχήμα των Φιλιατών, με παραιτήσεις και μεταφορά καθηκόντων που αφορούν κρίσιμες υπηρεσίες της πόλης.

Αναδιάταξη στη δημοτική διοίκηση

Ο Δήμος Φιλιάτες εισέρχεται σε νέα φάση εφαρμογής του αναθεωρημένου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που επιφέρει αλλαγές στην κατανομή αρμοδιοτήτων και στο πρόσωπο της διοίκησης. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε, υποβλήθηκαν παραιτήσεις από δύο άμισθους αντιδημάρχους, ο Φώτιος Μέγγουλης και ο Σπυρίδων Κολιομίχος, με αποτέλεσμα να οριστούν νέοι άμισθοι αντιδήμαρχοι για το υπόλοιπο της θητείας.

Στη θέση των παραιτηθέντων τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου: Δημήτριος Ρούμπης και Φίλιππος Λένης, με θητεία από 7 Ιουλίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027. Οι ορισμοί αυτοί γίνονται χωρίς αντιμισθία και αποσκοπούν στην ταχεία προσαρμογή του Δήμου στα νέα δεδομένα που θέτει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατανομή αρμοδιοτήτων και τοπικές υπηρεσίες

Συγκεκριμένα, στον Δημήτριο Ρούμπη ανατίθενται η εποπτεία για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών, η εποπτεία του δικτύου ΟΤΕ και των τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και η φροντίδα των αλσυλλίων του Δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν άμεσα την ποιότητα των βασικών υποδομών και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο Φίλιππος Λένης αναλαμβάνει τη συντήρηση και λειτουργία των παιδικών χαρών και των πάρκων, καθώς επίσης την εποπτεία του δικτύου ηλεκτροδότησης και τη συντήρηση και επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε όλο το δήμο. Οι ευθύνες αυτές έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των κοινόχρηστων χώρων.

«Η αναδιάταξη γίνεται για τη θεσμική προσαρμογή του Δήμου στα νέα δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση μεταβιβάζονται επιπλέον αρμοδιότητες σε έμμισθους αντιδημάρχους. Ο Νικόλαος Μπάντιος αναλαμβάνει, επιπλέον, την Πολιτική Προστασία και τη λειτουργία και συντήρηση των κοιμητηρίων του δήμου. Στον Σπυρίδωνα Φερεντίνο μεταβιβάζεται επιπλέον η εποπτεία των εργασιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Οι αλλαγές στο διοικητικό σχήμα έχουν πρακτικές προεκτάσεις: από τη ροή των εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης έως την έγκαιρη επέμβαση σε θέματα ηλεκτροδότησης και πολιτικής προστασίας. Οι κάτοικοι της περιοχής θα παρακολουθήσουν την εφαρμογή των νέων αρμοδιοτήτων, ειδικά σε τομείς όπως η λειτουργία παιδικών χαρών, ο δημοτικός φωτισμός και η διαχείριση των κοιμητηρίων.

Αντικαταστάσεις άμισθων αντιδημάρχων: 2 παραιτήσεις, 2 νέοι ορισμοί.

παραιτήσεις, νέοι ορισμοί. Διάρκεια θητείας των νέων άμισθων: 7/7/2026 έως 30/6/2027 .

. Επιπλέον μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων σε έμμισθους αντιδημάρχους για κρίσιμες υπηρεσίες.

Πρόσωπο Νέες/Επιπλέον αρμοδιότητες Δημήτριος Ρούμπης Ύδρευση/αποχέτευση Φιλιατών, δίκτυο ΟΤΕ, αλσύλλια Φίλιππος Λένης Παιδικές χαρές, πάρκα, ηλεκτροδότηση, φωτισμός Νικόλαος Μπάντιος Πολιτική Προστασία, κοιμητήρια Σπυρίδων Φερεντίνος Ύδρευση/αποχέτευση Σαγιάδας

Η δημοτική αρχή δηλώνει ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση με τη νέα νομοθεσία και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς αναμένεται να αξιολογήσουν την επιχειρησιακή εφαρμογή των νέων αρμοδιοτήτων το επόμενο διάστημα.