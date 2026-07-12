Φηρά: ζωντανή εικόνα από το Παλιό Λιμάνι και βασικά καιρικά στοιχεία για το νησί

Η live κάμερα στο Παλιό Λιμάνι των Φηρών προσφέρει συνεχή ενημέρωση για καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες — ανανεωμένα στοιχεία για ανατολή, δύση, διάρκεια ημέρας και μετρήσεις κάμερας.

Ζωντανή κάλυψη από το Παλιό Λιμάνι

Μια live κάμερα τοποθετημένη στο Παλιό Λιμάνι των Φηρών μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο εικόνα των θαλάσσιων και καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Η τελευταία ενημέρωση της κάμερας καταγράφτηκε την 11/07/2026 και οι μετρήσεις ξεκινούν από την 12/07/2026. Η σελίδα αναφέρει 20 προβολές για την τρέχουσα εγγραφή.

Η μετάδοση παρέχει παραμέτρους χρήσιμες σε κατοίκους, επαγγελματίες της θάλασσας και επισκέπτες: κατάσταση θάλασσας, κυματισμός, νέφωση, ορατότητα και θαλάσσια κίνηση. Το Παλιό Λιμάνι λειτουργεί κυρίως ως σταθμός για τουριστικά σκάφη, ημερήσιες εκδρομές και κρουαζιερόπλοια και συνδέεται με τα Φηρά μέσω του τελεφερίκ, των σκαλοπατιών της καλντέρας και της διαδρομής που χρησιμοποιούν τα υποζύγια.

Βασικά στοιχεία ημέρας και μικροκλίματος

Στην περιγραφή της κάμερας εμφανίζονται τα ακόλουθα χρονο-μετεωρολογικά δεδομένα: ανατολή στις 06:10, δύση στις 20:37 και συνολική διάρκεια ημέρας 14 ώρες 27΄. Η περιοχή επηρεάζεται από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, τη θαλάσσια υγρασία και την ειδική ορατότητα της καλντέρας, στοιχεία που συνθέτουν το τοπικό μικροκλίμα.

Τοποθεσία: Παλιό Λιμάνι, Σαντορίνη

Παλιό Λιμάνι, Σαντορίνη Χρήσεις λιμένα: τουριστικά σκάφη, ημερήσιες εκδρομές, κρουαζιέρες

τουριστικά σκάφη, ημερήσιες εκδρομές, κρουαζιέρες Πηγές εικόνας: τύπος stream: YouTube

Παλιό Λιμάνι των Φηρών

Η διαρκής οπτική πληροφόρηση είναι χρήσιμη για την καθημερινότητα στη Φηρά: για τους ψαράδες και σκάφη αναψυχής που προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους, για τους επαγγελματίες του τουρισμού που συντονίζουν επιβιβάσεις και εκδρομές και για την τοπική κοινωνία που παρακολουθεί την κατάσταση του λιμανιού πριν προγραμματίσει μετακινήσεις προς και από την καλντέρα.

Αν και η κάμερα δεν αντικαθιστά τις επίσημες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις, συμβάλλει στην άμεση εποπτεία των συνθηκών, ειδικά όταν αλλάζει η ένταση ανέμων ή εμφανίζεται ξαφνική θαλάσσια όψη που επηρεάζει την πρόσβαση στο λιμάνι και το τελεφερίκ. Η δυνατότητα απευθείας παρακολούθησης της κίνησης στο λιμάνι μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση ροής επισκεπτών τις ώρες αιχμής.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται να χρησιμοποιούν τον ζωντανό δίαυλο ως συμπληρωματικό εργαλείο ενημέρωσης και να ελέγχουν, όταν απαιτείται, τις επίσημες ανακοινώσεις λιμενικών αρχών για αλλαγές στη ναυσιπλοΐα ή στην εξυπηρέτηση επιβατών.