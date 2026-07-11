Φωτιά στον Ασπρόπυργο: η κρίση που εκθέτει τους ελέγχους και την υγεία στη Δυτική Αττική

Η μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση του Ασπροπύργου με τουλάχιστον 11 τραυματίες και 3 βαριά περιστατικά επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα της έλλειψης ελέγχων, των επικίνδυνων αποθηκεύσεων και του διασυνοριακού κινδύνου ρύπανσης για την ευρύτερη περιοχή της Θριάσιας Λεκάνης.

Σοβαρό περιστατικό σε βιομηχανική εγκατάσταση — υπό πίεση δημόσια υγεία και έλεγχοι

Μια μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο προκάλεσε εκρήξεις και ως πρώτο απολογισμό αναφέρεται πως 11 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 3 δίνουν μάχη για τη ζωή. Το επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών και άλλων υπηρεσιών.

Το γεγονός αναδεικνύει μια σειρά δομικών προβλημάτων για τη Θριάσια Λεκάνη: συσσωρευμένη βιομηχανική δραστηριότητα, αποθήκευση καυσίμων και χημικών σε γειτνίαση με εργασιακούς χώρους και κατοικημένες περιοχές, και, κατά κοινή εκτίμηση φορέων και κατοίκων, ανεπαρκείς έλεγχοι και μέτρα πρόληψης.

Άμεσες συνέπειες: τραυματισμοί εργαζομένων, πιθανός τοξικός καπνός και επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

τραυματισμοί εργαζομένων, πιθανός τοξικός καπνός και επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Έκθεση κοινού: οι οσμές και οι ρύποι δεν σταματούν σε διοικητικά όρια και επηρεάζουν συνολικά τη Δυτική Αττική.

οι οσμές και οι ρύποι δεν σταματούν σε διοικητικά όρια και επηρεάζουν συνολικά τη Δυτική Αττική. Κοινωνική αντίδραση: εργατικά σωματεία οργανώνουν σύσκεψη-συγκέντρωση για να ζητήσουν μέτρα προστασίας και έλεγχο.

Παράμετρος Τιμή/Κατάσταση Τραυματίες 11 Σε κρίσιμη κατάσταση 3 Κύριος τόπος Ασπρόπυργος

Η περιγραφόμενη εικόνα από κατοίκους και σωματεία δεν περιορίζεται μόνο στην έκρηξη που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς. Στο παρελθόν, η περιοχή έχει αντιμετωπίσει εκρήξεις, τοξικά νέφη και ανάγκες εκκένωσης, γεγονός που δημιουργεί δικαιολογημένη ανησυχία για την επαναλαμβανόμενη έκθεσή της σε βιομηχανικούς κινδύνους.

Ειδικοί και οργανώσεις υγείας επισημαίνουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι παράγοντας που επιβαρύνει μακροπρόθεσμα την αναπνευστική και καρδιαγγειακή κατάσταση των κατοίκων. Οι κάτοικοι της Ελευσίνας, της Μάνδρας και άλλων περιοχών της Δυτικής Αττικής αντιμετωπίζουν το ερώτημα του τι ακριβώς αναπνέουν μετά τέτοιες καταστροφές και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση και την ενημέρωση.

Στο πεδίο της κοινωνικής κινητοποίησης, εργατικά σωματεία της περιοχής καλούν σε σύσκεψη-συγκέντρωση για να απαιτήσουν έλεγχο των εγκαταστάσεων, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και ουσιαστικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Η κινητοποίηση αυτή αντανακλά την πίεση που ασκούν οι τοπικές κοινωνίες για αλλαγές μετά από επαναλαμβανόμενα περιστατικά.

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, το επεισόδιο φέρνει στην πρώτη γραμμή όχι μόνο την άμεση προστασία των πολίτών και των εργαζομένων, αλλά και την ανάγκη μακροχρόνιου σχεδιασμού: αυστηροί έλεγχοι, σχέδια εκκένωσης, διασφάλιση αποστάσεων μεταξύ επικίνδυνων αποθηκεύσεων και κατοικιών, καθώς και διαφάνεια για τα αποθηκευόμενα υλικά και την πιθανή ρύπανση μετά το συμβάν.

Η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις από τις αρχές και σχέδιο δράσης που να προλαμβάνει νέες τραγωδίες και να προστατεύει την υγεία των κατοίκων της Θριάσιας Λεκάνης.