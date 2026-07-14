HELLENiQ ENERGY μειώνει προσωρινά τις τιμές καυσίμων με έκτακτη έκπτωση έως 31/8

Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει έκτακτη, προσωρινή μείωση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης για το εσωτερικό, με δεσμευμένο ποσό €20 εκατ. και εφαρμογή από 14 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου.

Έκτακτη παρέμβαση στη λιανική τιμή καυσίμων

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι από 14 Ιουλίου και έως την 31 Αυγούστου θα εφαρμόσει έκτακτη έκπτωση στις παραδόσεις καυσίμων που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά. Η παρέμβαση αφορά δύο βασικά προϊόντα: την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης, με στόχο τη μείωση του κόστους μετακίνησης στη διάρκεια της θερινής περιόδου.

«Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει για άλλη μια φορά τον Έλληνα καταναλωτή, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων λόγω των συγκυριών που επικρατούν και της κλιμακούμενης γεωπολιτικής κρίσης στον Κόλπο...»

Σύμφωνα με την εταιρεία, η έκπτωση θα εμφανίζεται ως ξεχωριστή επιβάρυνση μείωσης στα τιμολόγια και χρηματοδοτείται με ποσό συνολικού ύψους €20.000.000 από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, για την περίοδο εφαρμογής.

Ποσά έκπτωσης και λογιστική απεικόνιση

Προϊόν Έκπτωση (προ ΦΠΑ) ανά λίτρο Αμόλυβδη βενζίνη 95 7,95 λεπτά Πετρέλαιο κίνησης 4,05 λεπτά

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η μείωση αφορά αποκλειστικά προϊόντα που διατίθενται στην εγχώρια αγορά και δεν εξάγονται. Η απόφαση υιοθετήθηκε μετά από παραίνεση της κυβέρνησης, η οποία θεώρησε την απευθείας έκπτωση ως τον πιο άμεσο τρόπο οριζόντιας μείωσης των τιμών.

Επιπτώσεις για καταναλωτές και πρατήρια

Η παρέμβαση έχει πολλαπλά επίπεδα επίδρασης:

Για τους οδηγούς: άμεση μείωση της σημερινού επιβαρυντικού κόστους καυσίμων κατά τα ποσά που ανακοινώθηκαν, με εμφανή μείωση στο τιμολόγιο αγοράς ανά λίτρο.

Για τα πρατήρια λιανικής: υποχρεωτική λογιστική απεικόνιση της έκπτωσης στα τιμολόγια καθώς η έκπτωση παρέχεται στις εταιρείες εμπορίας που προμηθεύουν τα πρατήρια.

Για την αγορά καυσίμων: προσωριντική ομαλοποίηση των τιμών σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με στόχο τη μείωση των πιέσεων στη ζήτηση κατά τη θερινή περίοδο.

Η κίνηση χρηματοδοτείται εσωτερικά από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση άλλες πηγές κρατικής χρηματοδότησης ή επιπλέον μέτρα. Η εταιρεία αιτιολογεί το μέτρο με την ανάγκη αντιμετώπισης των αυξήσεων κόστους που σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Προβληματισμοί και συνέχεια

Παρότι η έκπτωση θα ανακουφίσει βραχυπρόθεσμα τους καταναλωτές, παραμένουν ανοικτά ερωτήματα για το πώς θα κατανείμονται οι μειώσεις στο τελικό σημείο πώλησης, ιδίως σε ανταγωνιστικές αγορές και περιοχές όπου το μικτό περιθώριο των πρατηρίων είναι ήδη περιορισμένο. Επιπλέον, η προσωρινή φύση του μέτρου σημαίνει ότι μετά το τέλος Αυγούστου οι τιμές ενδέχεται να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα αν δεν υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις ή αλλαγές στο διεθνές κόστος.

Η εξέλιξη αυτή θα απαιτήσει παρακολούθηση από τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και σαφή λογιστική εφαρμογή ώστε οι μειώσεις να γίνουν αντιληπτές στο τελικό κόστος για τους οδηγούς.