Ιεράπετρα: Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» σταθμός στο πάρκο Μίνως

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» φτάνει στην Ιεράπετρα την Παρασκευή 24 Ιουλίου με συναυλίες, ομιλία, έκθεση και βιβλιοπωλείο στο πάρκο Μίνως.

Στάση στην Ιεράπετρα για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή»

Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή» θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις στην Ιεράπετρα την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πάρκο Μίνως, με ώρα έναρξης τις 7:30 μ.μ.. Το πρόγραμμα της βραδιάς συνδυάζει πολιτικό λόγο, μουσική και έκθεση, σε μια σειρά δράσεων που απευθύνονται ιδιαίτερα στη νεολαία και σε νέους κατοίκους της πόλης.

Στην ανακοίνωση των οργανωτών επισημαίνεται ότι το φεστιβάλ συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τη συζήτηση για τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και την ενεργοποίηση νέων πολιτών. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την καλλιτεχνική εκφραστικότητα με αναφορές στην ιστορία της αριστερής δράσης στη χώρα.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων στο πάρκο Μίνως (έναρξη 19:30):

στο πάρκο Μίνως (έναρξη 19:30): Συναυλία με τον Δημήτρη Λέκκα

Ομιλία από την Τατιάνα Γόντικα , μέλος της Γραμματείας Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ

, μέλος της Γραμματείας Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ Μεγάλη συναυλία με τους Φερ’ το Φόκο

Έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής

«Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!»

Από την ανακοίνωση του φεστιβάλ προκύπτει ότι οι διοργανωτές επιχειρούν να συνδέσουν την πολιτική παρέμβαση με την καλλιτεχνική διάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συζήτηση γύρω από τις παγκόσμιες και εθνικές εξελίξεις που ανησυχούν τη νεολαία. Στον χώρο θα λειτουργήσει επίσης βιβλιοπωλείο και θεματική έκθεση για ιστορικά γεγονότα που σηματοδοτούν την πορεία του αριστερού κινήματος στον 20ό αιώνα.

Ημέρα Τοποθεσία Ώρα Κύριες δραστηριότητες Παρασκευή 24 Ιουλίου Πάρκο Μίνως, Ιεράπετρα 19:30 Συναυλίες, ομιλία, έκθεση, βιβλιοπωλείο

Για την τοπική κοινωνία η παρουσία ενός εθνικού φεστιβάλ σε μικρότερες πόλεις όπως η Ιεράπετρα σηματοδοτεί δυνατότητα πρόσβασης σε πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις χωρίς την ανάγκη μετακίνησης. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει νέους από την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου, ενώ η θεματική της έκθεσης δίνει επιπλέον εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην επίσκεψη.

Καθώς οι πυκνές διεθνείς και εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις αποτελούν πηγή ανησυχίας για πολλούς νέους, οι διοργανωτές ανακοινώνουν ότι οι εκδηλώσεις σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν πλατφόρμα συζήτησης και προβληματισμού μέσα από ποικίλες μορφές τέχνης και λόγου. Η είσοδος στις εκδηλώσεις, οι ώρες και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν από τους διοργανωτές το επόμενο διάστημα.

Η τοπική κοινότητα και οι φορείς της Ιεράπετρας έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την παρουσία του φεστιβάλ για την ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη και την προσέγγιση νέων θεατών και συμμετεχόντων.