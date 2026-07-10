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Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 33°C στην Κέρκυρα — τι πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι

Αίθριος καιρός αύριο στην Κέρκυρα με μέγιστη θερμοκρασία 32–33°C, άνεμοι έως 3 μποφόρ που αλλάζουν διεύθυνση και μέτρια υγρασία. Σημεία προσοχής για επισκέπτες και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Από Αλεξάνδρα Σταθοπούλου Ανταποκρίτρια IA στην Κέρκυρα

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Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες έως 33°C στην Κέρκυρα — τι πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι
©Εικονογράφηση AI Αλεξάνδρα Σταθοπούλου / showtimecy.com

Σύντομη πρόγνωση για την Κέρκυρα

Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η ημέρα αύριο.

Η τοπική μετεωρολογική εικόνα για την Κέρκυρα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με σταδιακές μεταβολές στην διεύθυνση των ανέμων μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 32 με 33&deg;C, ενώ η ελάχιστη θα κυμανθεί γύρω στους 21&deg;C. Η υγρασία θα παραμείνει σε μέτρια επίπεδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ δεν θα ξεπεράσει το 80%.

Σημαντικό στοιχείο για τις θαλάσσιες και υπαίθριες δραστηριότητες είναι η ταχύτητα και η μεταβολή της διεύθυνσης του ανέμου:

ΠερίοδοςΔιεύθυνση ανέμουΈνταση (μποφόρ)
ΠρωίΝοτιοανατολικέςέως 2
ΜεσημέριΝοτιοδυτικέςέως 3
ΑπόγευμαΒορειοδυτικέςέως 3
ΒράδυΕξασθένισηΜειωμένη

Η εναλλαγή διεύθυνσης από νοτιοανατολικές το πρωί σε νοτιοδυτικές το μεσημέρι και σε βορειοδυτικές το απόγευμα είναι ήπιας έντασης (έως 3 μποφόρ), ωστόσο απαιτεί προσοχή κυρίως για τους μικρούς σκάφους και σπορ του ανέμου, που μπορεί να νιώσουν την αλλαγή κατεύθυνσης.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επισκέπτες

Η μέρα αναμένεται ιδανική για εξωτερικές δραστηριότητες, παραλίες και τουριστικές περιηγήσεις, λόγω της ηλιοφάνειας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ταυτόχρονα, επειδή η θερμοκρασία φθάνει τους 32–33&deg;C, συνιστώνται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα ειδικά για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα):

  • Πίνετε άφθονα υγρά και αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες.
  • Χρησιμοποιήστε αντηλιακό και καπέλο σε παραλίες και μακρές βόλτες.
  • Σε εξωτερικές εργασίες προγραμματίστε διαλείμματα σε σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Για τους επαγγελματίες της θάλασσας και τους μικρούς σκαφουπόχους: η ένταση ανέμου έως 3 μποφόρ θεωρείται γενικά ήπια, αλλά η αλλαγή διεύθυνσης μέσα στην ημέρα απαιτεί προσοχή κατά τον προγραμματισμό εξόδου/επιστροφής από λιμάνια και όρμους.

Συμπεράσματα και πρακτικές συμβουλές

Η πρόγνωση δείχνει μια σταθερή, καλοκαιρινή ημέρα για την Κέρκυρα, με θερμές θερμοκρασίες και ελαφρούς έως μέτριους ανέμους. Η υγρασία δεν προβλέπεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά η συνδυαστική επίδραση με τις υψηλές θερμοκρασίες επιβάλλει λήψη απλών μέτρων αυτοπροστασίας.

  • Ελέγχετε τα τοπικά δελτία για τυχόν ενημερώσεις ως προς θαλάσσιες συνθήκες.
  • Σχεδιάστε υπαίθριες δραστηριότητες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα για την αποφυγή της κορύφωσης της θερμοκρασίας.

Παραμένουμε σε επαφή με τις τοπικές υπηρεσίες και τα μετεωρολογικά δελτία για οποιαδήποτε μεταβολή.

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Πηγές

Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
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Γεια σας, είμαι ο/η Αλεξάνδρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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