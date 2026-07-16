Ινστιτούτο Ελαιοκομίας: εκτίμηση έως και 13,7 εκατ. ευρώ ετησίως για την οικονομία της Λακωνίας

Μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αξιολογεί τις οικονομικές επιδράσεις από την ίδρυση εξειδικευμένου Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία, με οφέλη στη ΑΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προτάσεις για την αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών της παραγωγής.

Η ίδρυση και λειτουργία ενός εξειδικευμένου Ινστιτούτου Ελαιοκομίας στη Λακωνία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, σύμφωνα με μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ανάλυση, που εξετάζει διαφορετικά σενάρια λειτουργίας του φορέα, καταλήγει σε εκτιμήσεις για την ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας όσο και στην ευρύτερη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κύρια ευρήματα και ποσά

Σύμφωνα με τη μελέτη, η προστιθέμενη αξία για τη Λακωνία εκτιμάται ανάλογα με το σενάριο:

Σενάριο Ετήσια αύξηση ΑΠΑ (ευρώ) Συντηρητικό 4.560.000 Βασικό 9.100.000 Αισιόδοξο 13.670.000

Σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, η μελέτη αναφέρει ότι, στο βασικό σενάριο, η ετήσια αύξηση της ΑΠΑ μπορεί να φτάσει τα 21.740.000 ευρώ, επισημαίνοντας τον πολλαπλασιαστικό ρόλο της διάχυσης τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας.

Πώς προκύπτουν τα οφέλη

Η έρευνα επιχειρεί να συνδέσει τη λειτουργία του Ινστιτούτου με τρεις κύριους μηχανισμούς οικονομικού οφέλους:

Μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς — βελτίωση ποιότητας και αποδόσεων.

Ενίσχυση της μεταποίησης τροφίμων και τυποποίησης, που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων.

Δυνατότητα ανάπτυξης ελαιοτουρισμού και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον τουριστικό κλάδο.

Δομικές προκλήσεις που επισημαίνονται

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι η Λακωνία διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρίως λόγω της διεθνούς αναγνώρισης της ποιότητας του ελαιολάδου, αλλά αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται:

ο κατακερματισμός της παραγωγής,

περιορισμένη τυποποίηση των προϊόντων,

ασθενής διασύνδεση παραγωγής με έρευνα και καινοτομία.

Συνέπειες για κατοίκους και επιχειρήσεις

Σε πρακτικό επίπεδο, η λειτουργία του Ινστιτούτου θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά:

τους ελαιοπαραγωγούς, μέσω βελτιωμένων τεχνικών καλλιέργειας και δυνατότητας προσέγγισης νέων αγορών,

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης, που θα έχουν πρόσβαση σε πρότυπα τυποποίησης και καινοτομικά προϊόντα,

τον τουριστικό τομέα, μέσω δράσεων ελαιοτουρισμού που αυξάνουν την επισκεψιμότητα και τις δαπάνες στον τόπο.

Τι μένει να γίνει

Η μελέτη λειτουργεί ως τεκμηριωμένο επιχείρημα υπέρ της επένδυσης σε έναν εξειδικευμένο φορέα, αλλά δεν περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδιο χρηματοδότησης ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Για να γίνουν πραγματικότητα τα εκτιμώμενα οφέλη απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις, συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης των παραγωγών.

Η πρόταση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανοίγει συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα και η τεχνογνωσία μπορούν να ενσωματωθούν στην αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου, με απτά οικονομικά μεγέθη που δικαιολογούν την προσοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών.