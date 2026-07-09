Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης από τον Δήμο Κατερίνης στην προγραμματισμένη αιμοδοσία

Ο Δήμος Κατερίνης και το Παράρτημα Πιερίας της «Παναθηναϊκής» διοργάνωσαν εθελοντικές αιμοδοσίες με αυξημένη ανταπόκριση, ενόψει των θερινών αναγκών σε αίμα. Η δράση επαναλαμβάνεται θεσμικά τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο.

Μαζική ανταπόκριση στην αιμοδοσία του Δήμου Κατερίνης

Με εντονο το στοιχείο της κοινωνικής προσφοράς και σε ημέρα όπου οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, ο Δήμος Κατερίνης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία, που πλέον έχει χαρακτηριστεί θεσμός και επαναλαμβάνεται κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο, συγκέντρωσε σημαντική συμμετοχή από δημότες και φορείς.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η εθελοντική αιμοδοσία του, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, στις 27/06/2026. Η ανταπόκριση των μελών και φίλων του συλλόγου περιγράφεται ως συγκινητική, γεγονός που ενισχύει το τοπικό απόθεμα αίματος ενόψει της θερινής περιόδου.

Τοποθεσίες: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κατερίνης.

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κατερίνης. Χρονική επανάληψη: Δράσεις αιμοδοσίας θεσμοθετημένες για Ιανουάριο και Ιούλιο.

Δράσεις αιμοδοσίας θεσμοθετημένες για Ιανουάριο και Ιούλιο. Συνεργασίες: Δήμος, τοπικοί σύλλογοι (π.χ. «Παναθηναϊκή»), νοσοκομειακές υπηρεσίες.

Η τοπική κοινωνία φαίνεται να ανταποκρίνεται σταθερά στις εκκλήσεις για εθελοντική προσφορά αίματος, παράλληλα με τις τακτικές ανάγκες των νοσοκομείων της περιοχής. Η ενίσχυση των τοπικών αποθεμάτων αίματος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη το καλοκαίρι, όταν οι μετακινήσεις και τα ατυχήματα αυξάνουν την πίεση στις μονάδες υγείας.

“Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση”,

Η παραπάνω δήλωση του βουλευτή Πιερίας αναφέρεται σε άλλη σχετική πρωτοβουλία για προκήρυξη θέσεων ιατρών στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου, ενδεικτική της ευρύτερης προσπάθειας για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Πιερία. Η σύνδεση της επάρκειας ανθρώπινου δυναμικού με τη δυνατότητα ταχείας και ασφαλούς διαχείρισης επειγόντων περιστατικών καθιστά τις τοπικές αιμοδοσίες ακόμη πιο σημαντικές.

Τι σημαίνει για τον πολίτη της Πιερίας

Οι τοπικές αιμοδοσίες προσφέρουν πρακτικά οφέλη για τους κατοίκους:

α) διασφαλίζουν άμεσα διαθέσιμα αποθέματα για τα νοσοκομεία της περιοχής, β) μειώνουν την ανάγκη μεταφοράς αίματος από άλλες περιοχές, γ) ενισχύουν την κοινωνική συνοχή μέσω της εθελοντικής συμμετοχής.

Δράση Οργανωτές Ημερομηνία / Συχνότητα Αιμοδοσία Δήμου Κατερίνης Δήμος Κατερίνης Πραγματοποιήθηκε σήμερα / Ιανουάριος & Ιούλιος (θεσμός) 10η Εθελοντική Αιμοδοσία Παρ. Πιερίας «Παναθηναϊκή» & Τμήμα Αιμοδοσίας ΓΝ Κατερίνης 27/06/2026

Για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν ή να συμμετάσχουν σε μελλοντικές αιμοδοσίες, η συμβουλή είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Δήμου και των τοπικών συλλόγων, καθώς και τις οδηγίες του Τμήματος Αιμοδοσίας του νοσοκομείου σχετικά με προετοιμασία και κριτήρια συμμετοχής.

Η προσπάθεια αυτή υπενθυμίζει ότι η εθελοντική προσφορά αίματος παραμένει βασικός πυλώνας της δημόσιας υγείας στην Πιερία και πως με μικρές πράξεις αλληλεγγύης μπορούν να σωθούν ζωές στην τοπική κοινότητα.