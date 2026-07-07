Καλάβρυτα: Νέοι αντιδήμαρχοι με αρμοδιότητες σε Οικονομικά και Τεχνικά Έργα

Με απόφαση του δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι έως 30/09/2027. Κεντρικός ρόλος στον οικονομικό συντονισμό ανατίθεται στον Ιωάννη Σαμαρτζόπουλο, ενώ στα Τεχνικά Έργα ορίζεται ο Νικόλαος Σφαραγκούλιας.

Με απόφαση του δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου, ο Δήμος Καλαβρύτων προχώρησε στον ορισμό νέων αντιδημάρχων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Η θητεία τους ορίζεται από 07/07/2026 έως 30/09/2027, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν την οικονομική λειτουργία, τον έλεγχο της αγοράς και τον προγραμματισμό τεχνικών παρεμβάσεων.

Οι τοποθετήσεις και ο ρόλος τους

Ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Οικονομικών ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος (του Παναγιώτη). Στα Τεχνικά Έργα τοποθετείται ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Σφαραγκούλιας (του Δημητρίου) επίσης ως έμμισθος αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου, την αναπλήρωσή του αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών.

«Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης»

Θέση Όνομα Θητεία Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ιωάννης Σαμαρτζόπουλος 07/07/2026 – 30/09/2027 Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νικόλαος Σφαραγκούλιας 07/07/2026 – 30/09/2027

Τι αλλάζει για δημότες και επαγγελματίες

Η ανάληψη των Οικονομικών από τον κ. Σαμαρτζόπουλο συγκεντρώνει κρίσιμες λειτουργίες που επηρεάζουν άμεσα την τοπική αγορά και τους δημότες. Η εποπτεία του προϋπολογισμού, η παρακολούθηση των εσόδων και η διαχείριση προμηθειών συνδέονται με την ταχύτητα πληρωμών, την τήρηση των στόχων και την ορθή καταγραφή της δημοτικής περιουσίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα και περίπτερα, ενισχύεται ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, ενώ ρυθμίσεις για δημοτικές και λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις και υπαίθριες δραστηριότητες αποκτούν συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής.

Οικονομική διαχείριση: συντονισμός προϋπολογισμού και δαπανών, έλεγχος λογιστηρίου και ταμείου.

συντονισμός προϋπολογισμού και δαπανών, έλεγχος λογιστηρίου και ταμείου. Έσοδα Δήμου: έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη τακτικών και έκτακτων εσόδων.

έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη τακτικών και έκτακτων εσόδων. Αγορά & κοινόχρηστοι χώροι: έλεγχοι σε επιχειρήσεις, περίπτερα και αγορές για τήρηση όρων και αδειών.

έλεγχοι σε επιχειρήσεις, περίπτερα και αγορές για τήρηση όρων και αδειών. Προμήθειες: επίβλεψη διαδικασιών και λειτουργίας αποθήκης.

Οι αρμοδιότητες στα Οικονομικά

Στο χαρτοφυλάκιο του αντιδημάρχου Οικονομικών εντάσσεται η εποπτεία όλων των οικονομικών υπηρεσιών: από τη κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού έως τις εγκρίσεις δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων. Περιλαμβάνονται επίσης η επίβλεψη των οικονομικών καταστάσεων, η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η ευθύνη του ταμείου και η τήρηση διαδικασιών για την κτηματογράφηση της δημοτικής περιουσίας. Ο αντιδήμαρχος υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, αποφάσεις και βεβαιώσεις που αφορούν τις ανατεθειμένες αρμοδιότητές του.

Τεχνικά Έργα: προγραμματισμός και ιεράρχηση

Για το χαρτοφυλάκιο των Τεχνικών Έργων, ο κ. Σφαραγκούλιας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα είναι κρίσιμη για τον προγραμματισμό έργων υποδομής σε πόλη και οικισμούς, την ιεράρχηση παρεμβάσεων και τον συντονισμό μελετών και εργολαβιών. Η αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος συνδέεται με την ωρίμανση έργων, τη βελτίωση οδικού δικτύου και δημοσίων χώρων και, τελικά, με την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η θητεία και το θεσμικό πλαίσιο

Η διάρκεια της θητείας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 δίνει χρόνο για μετρήσιμα αποτελέσματα σε οικονομική τάξη, εισπραξιμότητα, εξορθολογισμό δαπανών και αποτελεσματική επίβλεψη τεχνικών παρεμβάσεων. Η συγκρότηση σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων στον Δήμο Καλαβρύτων στοχεύει σε καλύτερο συντονισμό υπηρεσιών, διαφάνεια στις διαδικασίες και έγκαιρη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.