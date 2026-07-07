Κερατσίνι: Ημερίδα για την ασφάλεια πολιτών με υγεία, ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική

Αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης», φορείς της πόλης παρουσιάζουν πρακτικές πρόληψης και συνεργασίας για ένα ασφαλέστερο Κερατσίνι.

Ανοικτή πρόσκληση για έγκυρη ενημέρωση στην καρδιά του Κερατσινίου

Μια στοχευμένη πρωτοβουλία για την καθημερινή ασφάλεια και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιείται αύριο στο Κερατσίνι. Το Κέντρο Υγείας Δραπετσώνας, σε σύμπραξη με τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με αντικείμενο τον ρόλο αρχών και πολιτών στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Η εκδήλωση είναι ανοικτή, με ελεύθερη είσοδο, και στοχεύει να μεταφέρει πρακτική γνώση χρήσιμη για κάθε γειτονιά της πόλης.

Πότε και πού — οι βασικές λεπτομέρειες

Ημερομηνία Ώρα Χώρος Διεύθυνση Είσοδος Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 19:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» Μ. Ασίας 24, Κερατσίνι Ελεύθερη

Τι θα παρουσιαστεί και γιατί αφορά τους κατοίκους

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τους συνδιοργανωτές φορείς, με στόχο να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις για ζητήματα που αφορούν κάθε νοικοκυριό: από την πρόληψη κινδύνων στο σπίτι και στον δημόσιο χώρο, έως την οργανωμένη αντίδραση απέναντι σε έκτακτα συμβάντα. Η προσέγγιση είναι διαδραστική, με εισηγήσεις και διάλογο, ώστε οι πολίτες να λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήματα.

Πρόληψη : βασικές αρχές αποφυγής κινδύνων και ενίσχυση προσωπικής και συλλογικής ασφάλειας.

: βασικές αρχές αποφυγής κινδύνων και ενίσχυση προσωπικής και συλλογικής ασφάλειας. Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών : τι κάνουμε πρώτα, ποιον ειδοποιούμε, πώς δρούμε με ασφάλεια.

: τι κάνουμε πρώτα, ποιον ειδοποιούμε, πώς δρούμε με ασφάλεια. Συνεργασία: τρόποι αποτελεσματικής συνεννόησης πολιτών με δημοτικές υπηρεσίες, ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι η ευθύνη για ένα ασφαλές περιβάλλον είναι κοινή. Η συμμετοχή πολιτών, συλλόγων και επαγγελματιών της γειτονιάς μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, ενισχύοντας τη συνοχή και την προληπτική ετοιμότητα.

Εστίαση στη συνεργασία αρχών και κοινωνίας

Κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης είναι η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους δημόσιους φορείς και την τοπική κοινωνία. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η σαφής κατανόηση ρόλων σε μια κρίσιμη στιγμή μειώνουν τον χρόνο αντίδρασης και περιορίζουν τις επιπτώσεις μιας απρόβλεπτης κατάστασης.

«Ασφάλεια για Όλους: Ο Ρόλος των Αρχών και των Πολιτών»

Η θεματική προσκαλεί τον κάτοικο του Κερατσινίου να γνωρίσει πιο καλά τα κανάλια επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς και να εξοικειωθεί με πρακτικές που σώζουν χρόνο και προλαμβάνουν λάθη σε απαιτητικές συνθήκες.

Τοπικός αντίκτυπος και επόμενα βήματα

Για μια περιοχή με έντονη αστική καθημερινότητα, η συστηματική ενημέρωση γύρω από την ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο εργαλείο. Με δεδομένο ότι οι ανάγκες πρόληψης και ετοιμότητας αφορούν όλες τις ηλικίες, η προαιρετική αλλά ενεργή συμμετοχή των δημοτών μπορεί να δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο πληροφόρησης στις γειτονιές. Η προσέλευση αύριο το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο, δίνει σε καθέναν την ευκαιρία να λάβει αξιόπιστη πληροφόρηση και να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Η ημερίδα πλαισιώνεται από τη συνεργασία Κέντρου Υγείας Δραπετσώνας, Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος. Με σαφή προσανατολισμό σε υγεία, προστασία και συνεργασία, η διοργάνωση δίνει πρακτικά εργαλεία στους κατοίκους και ενισχύει μια κουλτούρα πρόληψης που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για το Κερατσίνι.