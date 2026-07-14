Κιλκίς σε «πορτοκαλί»: έντονοι Βαρδάρηδες και αυξημένος κίνδυνος φωτιάς

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θέτουν την περιοχή του Κιλκίς σε κατάσταση «πορτοκαλί συναγερμού» για πυρκαγιές — οδηγίες και επιπτώσεις για κατοίκους, παραγωγούς και φορείς.

Έκτακτο καιρικό προφίλ με άμεσες επιπτώσεις στο Κιλκίς

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την τρέχουσα εβδομάδα δείχνουν κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση του Βαρδάρη, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς σε «πορτοκαλί συναγερμό» (κατηγορία κινδύνου 4), με άμεσα μέτρα ετοιμότητας για υπηρεσίες και πολίτες.

Οι προβλέψεις μιλούν για υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα επιδεινώσουν την επικινδυνότητα στις δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα, οι βοριάδες τοπικά μπορεί να φτάσουν σε ένταση που δυσχεραίνει την καταστολή μιας πιθανής εστίας φωτιάς και επιταχύνει τη διάδοσή της.

«Η ενίσχυση του Βαρδάρη θέτει τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς σε κατάσταση ‘πορτοκαλί συναγερμού’»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους του Κιλκίς

Για τους κατοίκους της πόλης και των γύρω κοινοτήτων αυτό συνεπάγεται προσαρμογές στις καθημερινές δραστηριότητες: περιορισμός εργασιών που περιλαμβάνουν χρήση φωτιάς ή σπινθηρισμού σε αγρούς και οικόπεδα, αυξημένη προσοχή σε μετακινήσεις σε δασικές οδούς και ετοιμότητα σε περίπτωση εκκένωσης. Οι ιδιοκτήτες γεωργικών μηχανημάτων και οι κτηνοτρόφοι καλούνται να λάβουν μέτρα ασφάλειας για τα ζώα και τον εξοπλισμό.

Έλεγχος και ετοιμότητα : διατήρηση ελεύθερων προσβάσεων για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

: διατήρηση ελεύθερων προσβάσεων για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αποφυγή εργασιών κινδύνου : εργασία με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο.

: εργασία με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο. Ενημέρωση: παρακολούθηση τοπικών ανακοινώσεων και οδηγίες Πολιτικής Προστασίας.

Στοιχεία πρόγνωσης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μετεωρολόγων, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται αυξημένες θερμοκρασίες σε μεγάλο τμήμα της χώρας και ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Παρακάτω παρουσιάζονται σημεία της πρόγνωσης που ενδιαφέρουν την περιοχή:

Περιοχή Θερμοκρασία (προσεγγ.) Άνεμοι Κιλκίς / Βόρεια Ελλάδα 37–39°C τοπικά ενίσχυση Βαρδάρη, ισχυροί βόρειοι Ιόνιο / νότια νησιά μέχρι 35–37°C μέχρι 7 μποφόρ

Η επικίνδυνη τάση αναμένεται να κορυφωθεί σε επόμενες ημέρες, ενώ το Σαββατοκύριακο υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι ισχυροί βοριάδες μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ταχύτητα εξάπλωσής της, καθιστώντας δύσκολη την έγκαιρη πρόσβαση των μέσων πυρόσβεσης.

Οι τοπικές αρχές του Κιλκίς καλούνται να διατηρήσουν υψηλή ετοιμότητα και να συντονιστούν με τις περιφερειακές δυνάμεις πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για αποφυγή κινδύνου και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε αναθερμαίνεται ή εκδηλώνεται καπνός προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη κινητοποίηση των αρμοδίων.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις υπηρεσίες και οι ενημερώσεις θα δημοσιοποιούνται από τα αρμόδια φορέα. Για τους κατοίκους του Κιλκίς, η προσοχή και η έγκαιρη κινητοποίηση μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο και τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την περιουσία.