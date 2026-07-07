Κλειστή έξοδος στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα: αλλαγές το Σάββατο 11/7

Ολικός αποκλεισμός της εξόδου 10Β (Λ. Κύμης/ΟΑΚΑ) στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από 23:00 έως 08:00. Εναλλακτικές μέσω Κηφισίας (11) και Πλαπούτα (10Α).

Νυχτερινές εργασίες και αποκλεισμός που επηρεάζει ροές προς Ελευσίνα

Σε προγραμματισμένες παρεμβάσεις συντήρησης προχωρούν τα τεχνικά συνεργεία στην Αττική Οδό, με άμεση επίπτωση στη ροή οχημάτων που κατευθύνονται προς Ελευσίνα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην έξοδο 10Β, που οδηγεί στη Λεωφόρο Κύμης και το ΟΑΚΑ, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Δυτική Αττική.

Η διακοπή θα ισχύσει από τις 23:00 έως τις 08:00 της επόμενης ημέρας, σε σημείο που αντιστοιχεί στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Οι εργασίες αφορούν αντικατάσταση και συντήρηση αρμών, μέτρο που αποσκοπεί στην ασφαλή και ομαλή λειτουργία του οδοστρώματος.

«Ολικός αποκλεισμός σε κεντρική έξοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ελευσίνα»

Τι σημαίνει για οδηγούς από και προς Θριάσιο

Παρότι η παρέμβαση γίνεται νύχτα, το κλείσιμο της 10Β επηρεάζει κατοίκους και επαγγελματίες που κινούνται προς Θριάσιο και Ελευσίνα, ιδίως όσους χρησιμοποιούν τη Λ. Κύμης για διασύνδεση με τοπικούς άξονες. Η Τροχαία επισημαίνει εναλλακτικές εξόδους ώστε να περιοριστεί η αναμονή και οι άσκοπες διαδρομές.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί στο ρεύμα προς Ελευσίνα που χρειάζεται να κατευθυνθούν προς Λ. Κύμης μπορούν:

να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο Κηφισίας (Κόμβος 11) ,

, ή να χρησιμοποιήσουν την προηγούμενη Πλαπούτα (Κόμβος 10Α) ,

, και στη συνέχεια να κινηθούν μέσω του τοπικού οδικού δικτύου προς τον τελικό προορισμό τους.

Ώρες, σημείο και κατεύθυνση

Ο προγραμματισμός είναι σαφής και περιορίζεται σε ένα οκτάωρο νυχτερινό παράθυρο, με στόχο τη μικρότερη δυνατή όχληση. Τα στοιχεία συγκεντρωτικά:

Ημερομηνία Ώρες Έξοδος Κατεύθυνση 11/07/2026 23:00–08:00 10Β (Λ. Κύμης/ΟΑΚΑ) Προς Ελευσίνα

Πρακτικές συμβουλές για τους κατοίκους της Ελευσίνας

Ο νυχτερινός αποκλεισμός συμπίπτει με ώρες χαμηλότερου φόρτου. Ωστόσο, για όσους κινούνται επαγγελματικά ή επιστρέφουν αργά, η ενημέρωση είναι κρίσιμη. Συνιστώνται:

Έγκαιρος προγραμματισμός διαδρομής με επιλογή Κόμβου 11 ή 10Α για πρόσβαση προς Λ. Κύμης.

διαδρομής με επιλογή ή για πρόσβαση προς Λ. Κύμης. Χρήση τοπικού δικτύου με προσοχή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν τοπικές καθυστερήσεις σε σημεία με φανάρια.

με προσοχή, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν τοπικές καθυστερήσεις σε σημεία με φανάρια. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από εφαρμογές πλοήγησης για τυχόν παρεκκλίσεις ή πρόσθετες ρυθμίσεις.

Γιατί προέχει η συντήρηση

Οι εργασίες συντήρησης αρμών είναι απαραίτητες για τη μακροχρόνια αντοχή του οδοστρώματος και τη μείωση θορύβου και κραδασμών. Η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους συμβάλλει στην ασφάλεια, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους άξονες που συνδέουν την Αθήνα με τη Δυτική Αττική και το λιμάνι της περιοχής. Η επιλογή νυχτερινής ζώνης ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση σε καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων της Ελευσίνας.

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς κατανόηση και τήρηση της σήμανσης. Όσοι κινούνται προς Ελευσίνα και προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη Λ. Κύμης, καλό είναι να προσαρμόσουν την έξοδό τους εγκαίρως στις εναλλακτικές που δίνονται, ώστε να αποφύγουν αναστροφές και επιπλέον χιλιομετρικές αποστάσεις.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας χωρίς πρόσθετους περιορισμούς στο συγκεκριμένο τμήμα. Η τήρηση των οδηγιών θα βοηθήσει ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και με ασφάλεια για όλους.