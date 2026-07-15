Κοινότητα Γωνιάς καταγγέλλει θολότητα νερού και ζητεί άμεση λύση για τη δημόσια υγεία

Το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιάς προειδοποιούν για επαναλαμβανόμενα επεισόδια θολότητας στο δίκτυο ύδρευσης, χαρακτηρίζοντας το νερό ακατάλληλο για οικιακή χρήση και καλούν τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στην κοινότητα της Γωνιάς η επαναλαμβανόμενη θολότητα στο νερό της βρύσης, που, σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής, έχει καταστήσει το νερό «ακατάλληλο για οποιαδήποτε οικιακή χρήση».

Απαίτηση άμεσης παρέμβασης από τους φορείς

Στην κοινή ανακοίνωση που απηύθυναν προς τη ΔΕΥΑΡ, το δήμο, την περιφέρεια και τους βουλευτές, οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι η υπομονή των κατοίκων «έχει εξαντληθεί» και καταγγέλλουν την έλλειψη ουσιαστικών έργων υποδομής παρά τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Ζητούν να αναληφθούν «αΜΕΣΑ και αποτελεσματικά» μέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε καθαρό νερό, το οποίο χαρακτηρίζουν «κοινωνικό αγαθό πρώτης ανάγκης και συνταγματικό δικαίωμα».

«Το νερό που τρέχει από τις βρύσες μας παρουσιάζει έντονη θολότητα… Καθιστά το νερό εντελώς ακατάλληλο για οποιαδήποτε οικιακή χρήση»

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις, συναντήσεις και υποσχέσεις των αρμόδιων, «η πραγματικότητα μας διαψεύδει οικτρά» και η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Οι φορείς της Γωνιάς δηλώνουν ότι δεν αναμένουν οι πολίτες να βρουν τεχνικές λύσεις, αλλά απαιτούν από τους ειδικούς και τη διοίκηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Συνέπειες για την καθημερινότητα και τη δημόσια υγεία

Η περιγραφή της κατάστασης επικεντρώνει στις πρακτικές συνέπειες: οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για μαγείρεμα, προσωπική υγιεινή ή άλλες οικιακές ανάγκες. Αυτή η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και σε νοικοκυριά με παιδιά ή ευπαθείς.

Κύριοι φορείς που ενημερώθηκαν: ΔΕΥΑΡ, δήμος, περιφέρεια, βουλευτές.

ΔΕΥΑΡ, δήμος, περιφέρεια, βουλευτές. Αιτήματα της κοινότητας: άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, υλοποίηση έργων υποδομής, υπευθυνότητα από ειδικούς και διοίκηση.

άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, υλοποίηση έργων υποδομής, υπευθυνότητα από ειδικούς και διοίκηση. Κοινωνικό μήνυμα: το νερό δεν είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα.

Η ανακοίνωση αναδεικνύει επίσης την αίσθηση εγκατάλειψης των κατοίκων: «Μας αφήσατε στο έλεος της εγκατάλειψης», σημειώνουν οι φορείς, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαρκείς και στοχευμένες παρεμβάσεις υποδομής ώστε να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού και να προληφθούν μελλοντικά περιστατικά.

Επόμενα βήματα και έλεγχος ποιότητας

Από την ανακοίνωση προκύπτει σαφής απαίτηση για τεχνικούς ελέγχους και δράσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας απαιτούνται, μεταξύ άλλων, δειγματοληπτικοί έλεγχοι, ανάλυση αιτίων θολότητας, προσωρινές λύσεις παροχής ασφαλούς νερού και, τελικά, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων βελτίωσης του δικτύου.

Η δημόσια καταγγελία της Γωνιάς θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη συντονισμού ανάμεσα σε τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και περιφερειακή διοίκηση, ώστε να αρθεί άμεσα η υγειονομική επιβάρυνση και να αποκατασταθεί η καθημερινότητα των κατοίκων.