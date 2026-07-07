Νέα Ηράκλεια: ανεξέλεγκτα μπάζα δίπλα σε σπίτια, αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Συσσωρευμένα μπάζα και ογκώδη απορρίμματα σε σημεία της Νέας Ηράκλειας αυξάνουν τον κίνδυνο φωτιάς μέσα στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει διαδοχικές επιχειρήσεις αποκομιδής με στόχο αισθητή βελτίωση την επόμενη εβδομάδα.

Σοβαρό περιβαλλοντικό και υγειονομικό ζήτημα στον οικισμό

Έντονη ανησυχία προκαλεί η εικόνα που καταγράφεται στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, όπου σε διάφορα σημεία του οικισμού έχουν συσσωρευθεί μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και απορρίμματα, ακόμη και σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Η χώρα βρίσκεται ήδη στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και η παρουσία εύφλεκτων υλικών σε κοινόχρηστους χώρους λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής κινδύνου.

Στην περιοχή του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ηράκλειας, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων που κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο, παραμένουν στρώματα, έπιπλα και αδρανή υλικά από ανακαινίσεις. Παρόμοιες εικόνες εντοπίζονται και σε άλλα σημεία εντός και εκτός του οικισμού. Ειδική μνεία γίνεται στο γεγονός ότι κάδοι εμφανίζονται άδειοι, κάτι που δείχνει ότι τα απορριμματοφόρα έχουν περάσει, όμως τα ογκώδη και τα μπάζα που βρίσκονται περιμετρικά δεν έχουν περισυλλεγεί.

Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίοδο υψηλής επικινδυνότητας

Με τις θερμοκρασίες ανεβασμένες και την καύσιμη ύλη άφθονη, ακόμη και μια μικρή εστία, όπως ένα αναμμένο τσιγάρο από διερχόμενο όχημα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι πρόχειροι μπαζότοποι και οι ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων θεωρούνται «βραδυφλεγείς βόμβες» για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για την ασφάλεια των κατοίκων, ιδιαίτερα σε γειτνίαση με κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους.

Τι κάνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Σύμφωνα με τον Δήμο, μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί περίπου 6.000 τόνοι μπάζων από την επικράτεια. Τα συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν αυτή την περίοδο σε προκαθορισμένη σειρά, με στόχο να αναστραφεί η εικόνα και να μειωθεί άμεσα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Φάση Περιοχή παρέμβασης Στόχος Τρέχουσα Νέα Ποτίδαια Απομάκρυνση ογκωδών και αδρανών Επόμενη Νέα Καλλικράτεια Εντατικοποίηση αποκομιδής Κατόπιν Νέα Ηράκλεια Αισθητή βελτίωση εικόνας εντός της επόμενης εβδομάδας

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα η κατάσταση στη Νέα Ηράκλεια θα έχει βελτιωθεί σημαντικά, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων και δεν υπάρξουν απρόβλεπτα.

Πρακτικές οδηγίες για κατοίκους και επισκέπτες

Η περίοδος υψηλής επικινδυνότητας απαιτεί αυξημένη προσοχή και από την πλευρά των πολιτών. Οι οργανωμένες υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων ακολουθούν συγκεκριμένες ροές, όμως τα ογκώδη και τα αδρανή υλικά δεν απομακρύνονται μαζί με τα σύμμεικτα. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιδεινώνει την κατάσταση και εκθέτει τους γύρω σε κίνδυνο.

Μην αφήνετε ογκώδη (στρώματα, έπιπλα) ή μπάζα περιμετρικά των κάδων. Ζητείται συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ραντεβού αποκομιδής όπου προβλέπεται.

(στρώματα, έπιπλα) ή περιμετρικά των κάδων. Ζητείται συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για ραντεβού αποκομιδής όπου προβλέπεται. Αποφύγετε κάθε χρήση φλόγας ή σπινθήρα κοντά σε σημεία με ξερόχορτα ή σωρευμένα απορρίμματα.

ή σπινθήρα κοντά σε σημεία με ξερόχορτα ή σωρευμένα απορρίμματα. Σε περίπτωση που εντοπίζετε εστίες απόρριψης σε κοινόχρηστους χώρους, ενημερώστε άμεσα τις αρχές.

Το αποτύπωμα για τη Χαλκιδική

Η τουριστική αιχμή στη Χαλκιδική συμπίπτει με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Η διατήρηση καθαρών κοινόχρηστων χώρων και η ταχεία απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων είναι κρίσιμοι παράγοντες για την ασφάλεια κατοικιών, επιχειρήσεων και επισκεπτών. Η ανταπόκριση του Δήμου με στοχευμένες παρεμβάσεις και η συνεργασία των πολιτών μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά τον κίνδυνο και να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί βασικό πόλο έλξης και πηγή εισοδήματος για την τοπική οικονομία.

Η κατάσταση στη Νέα Ηράκλεια είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης πρόκλησης για τους οικισμούς του παραλιακού μετώπου. Η συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων και η συμμόρφωση με τους κανόνες απόθεσης θα κρίνουν την έκβαση στο αμέσως επόμενο διάστημα.