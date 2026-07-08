Νέα Μουδανιά: Νεκρή 73χρονη στο Ποσείδι — προανάκριση από το Β' Λιμενικό Τμήμα

Μία 73χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΙ» του Δήμου Κασσάνδρας και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Θάνατος λουόμενης στο Ποσείδι και έρευνα από τις λιμενικές αρχές

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για την ανάσυρση μίας 73χρονης ημεδαπής χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΙ» του Δήμου Κασσάνδρας. Η άτυχη γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση ανέλαβε το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.

Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά ανακοινώσεων του Λιμενικού Σώματος για περιστατικά που συνέβησαν την ίδια ημέρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κασσάνδρας, όμως, κρίσιμο στοιχείο είναι η εμπλοκή της τοπικής λιμενικής υπηρεσίας και οι συνέπειες για την ασφάλεια στις παραλίες της περιοχής.

Τοπικές επιπτώσεις και μέτρα πρόληψης

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους τουρίστες της περιοχής τα σημεία ενδιαφέροντος είναι τα εξής:

Η αυξημένη επαγρύπνηση των λουόμενων κατά τις ώρες αιχμής.

Η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης των αρχών σε περίπτωση παρατήρησης ατόμου σε δυσχέρεια στη θάλασσα.

Η τήρηση των υποδείξεων των ναυαγοσωστών και των σημάνσεων στις παραλίες.

Το γεγονός ότι η προανάκριση γίνεται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών υπογραμμίζει ότι η οργάνωση και οι διαδικασίες των τοπικών αρχών είναι σε λειτουργία. Η παραγγελία για νεκροψία-νεκροτομή αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Περιοχή Ηλικία Συνέπεια Χαλκίδα (Αστέρια) 67 Θάνατος (διακομίσθηκε στο ΓΝ Χαλκίδας) Χανιά (Γεωργιούπολη) 75 Θάνατος (διακομίσθηκε στο ΓΝ Χανίων) Ποσείδι (Δήμος Κασσάνδρας) 73 Θάνατος (διακομίσθηκε στο ΚΥ Κασσάνδρας)

Από πλευράς πολιτών, η προσοχή στρέφεται στην εφαρμογή βασικών κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα, αλλά και στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας Λιμενικού και ΕΚΑΒ σε επείγουσες καταστάσεις.

Η τοπική κοινότητα αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου και τυχόν επιπλέον λεπτομέρειες που θα ρίξουν φως στο περιστατικό.