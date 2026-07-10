Νεκρή 25χρονη σε μετωπική σύγκρουση στη παλαιά ε.ο. Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών

Τραγωδία χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική: 25χρονη οδηγός μηχανής σκοτώθηκε μετά από μετωπική σύγκρουση με Ι.Χ. στο 62ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Ν. Μουδανιών. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Θανατηφόρο τροχαίο στο 62ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού

Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Τετάρτης η σύγκρουση μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας με Ι.Χ. στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οδηγός της μηχανής, μια 25χρονη ημεδαπή, υπέκυψε στα τραύματά της μετά από μετωπική σύγκρουση με Ι.Χ. που οδηγούσε 48χρονη γυναίκα.

Το περιστατικό καταγράφτηκε περίπου στις 15:45 στο 62ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών. Από την πρώτη ενημέρωση, στο σημείο κλήθηκαν και επιχείρησαν αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία διενέργειας προανάκρισης.

«Χθες (8 Ιουλίου 2026) και ώρα 15:45 περίπου, στο 62ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 48χρονη ημεδαπή γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 25χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.»

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. περιορίζεται στα βασικά στοιχεία της σύγκρουσης και επιβεβαιώνει ότι η σχετική προανάκριση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιπλέον πληροφορίες για την κατάσταση της 48χρονης οδηγού του Ι.Χ. ούτε για άλλες πιθανές εμπλεκόμενες οχήματα ή αυτόπτες μάρτυρες.

Το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στη συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία χρησιμοποιείται καθημερινά από επαγγελματίες και επισκέπτες, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Το συγκεκριμένο τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού συνδέει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τα παράλια της Χαλκιδικής και είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο σε ώρες αιχμής.

Η διενέργεια της προανάκρισης εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τροχαίας Μουδανιών.

Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής στοιχεία για πιθανούς παράγοντες πρόκλησης του ατυχήματος.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού συνήθως αυξάνεται κατά τη θερινή περίοδο, γεγονός που επιβαρύνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία 8 Ιουλίου 2026 περ. 15:45 62ο χλμ. παλιάς ε.ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε αυτό το οδικό τμήμα και επαγρύπνηση από τις αρχές για πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπου κριθεί απαραίτητο. Αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων του δυστυχήματος.

Η τοπική αστυνομία ζητά από όποιον διαθέτει πληροφορίες ή μαρτυρίες για το συμβάν να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση σαφούς εικόνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος.