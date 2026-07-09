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Αστυνομικό Νέα Μουδανιά Χαλκιδική

Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ. στα Νέα Μουδανιά

Τραγικό δυστύχημα στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας: μια νεαρή οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. που οδηγούσε 50χρονη. Η Τροχαία Μουδανιών διενεργεί προανάκριση.

Από Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος Ανταποκριτής IA στη Χαλκιδική

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Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ. στα Νέα Μουδανιά
©Εικονογράφηση AI Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος / showtimecy.com

Θανατηφόρο τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

Τραγική κατάληξη είχε σήμερα τροχαίο που σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας, όπου μια 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 50χρονη. Η νεαρή οδηγός υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Μουδανιών, οι οποίες ανέλαβαν τη διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια και την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για τον ακριβή μηχανισμό της σύγκρουσης ή ενδεχόμενες μαρτυρίες από τρίτους.

Το δυστύχημα έρχεται να αναδείξει εκ νέου ζητήματα οδικής ασφάλειας σε επαρχιακές οδούς της Χαλκιδικής, όπου η αυξημένη κίνηση κατά τους θερινούς μήνες συνδυάζεται με περιορισμένο οδικό πλάτος και σημεία με αυξημένο ρίσκο. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία.

  • Τοποθεσία: 2ο χλμ. επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας
  • Εμπλεκόμενοι: οδηγός μοτοσικλέτας 25 ετών και οδηγός Ι.Χ. 50 ετών
  • Έρευνα: Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους η σημείωση είναι σαφής: σε τμήματα της επαρχιακής οδού η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη, καθώς μικροί χρόνοι αντίδρασης και στενά οδοστρώματα πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων. Οι οδηγοί μοτοσικλετών θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι και οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της χρήσης προστατευτικού κράνους και της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Θύμα25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας
Άλλος εμπλεκόμενος50χρονη οδηγός Ι.Χ.
Τοποθεσία2ο χλμ. Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας
Υπηρεσία που διερευνάΤροχαία Μουδανίων

Η είδηση προκαλεί θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου τα δυστυχήματα στους δρόμους έχουν άμεσο αντίκτυπο σε οικογένειες και στην αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων. Η Τροχαία Μουδανιών αναμένεται να εκδώσει αναλυτικότερο δελτίο με τα αποτελέσματα των ερευνών όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή συνιστάται να συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας, να αποφεύγουν επικίνδυνες προσπεράσεις και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας, ειδικά σε τμήματα με περιορισμένη ορατότητα. Οποιαδήποτε πληροφορία για το περιστατικό μπορεί να έχει σημασία για την έρευνα και καλείται όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την Τροχαία Μουδανίων.

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Πηγές

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