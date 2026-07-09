Νεκρή 25χρονη σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ. στα Νέα Μουδανιά

Τραγικό δυστύχημα στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας: μια νεαρή οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. που οδηγούσε 50χρονη. Η Τροχαία Μουδανιών διενεργεί προανάκριση.

Θανατηφόρο τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

Τραγική κατάληξη είχε σήμερα τροχαίο που σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας, όπου μια 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 50χρονη. Η νεαρή οδηγός υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Μουδανιών, οι οποίες ανέλαβαν τη διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια και την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για τον ακριβή μηχανισμό της σύγκρουσης ή ενδεχόμενες μαρτυρίες από τρίτους.

Το δυστύχημα έρχεται να αναδείξει εκ νέου ζητήματα οδικής ασφάλειας σε επαρχιακές οδούς της Χαλκιδικής, όπου η αυξημένη κίνηση κατά τους θερινούς μήνες συνδυάζεται με περιορισμένο οδικό πλάτος και σημεία με αυξημένο ρίσκο. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία.

Τοποθεσία: 2ο χλμ. επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας

2ο χλμ. επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας Εμπλεκόμενοι: οδηγός μοτοσικλέτας 25 ετών και οδηγός Ι.Χ. 50 ετών

οδηγός μοτοσικλέτας 25 ετών και οδηγός Ι.Χ. 50 ετών Έρευνα: Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους η σημείωση είναι σαφής: σε τμήματα της επαρχιακής οδού η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη, καθώς μικροί χρόνοι αντίδρασης και στενά οδοστρώματα πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων. Οι οδηγοί μοτοσικλετών θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι και οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της χρήσης προστατευτικού κράνους και της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Στοιχείο Πληροφορία Θύμα 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας Άλλος εμπλεκόμενος 50χρονη οδηγός Ι.Χ. Τοποθεσία 2ο χλμ. Νέων Μουδανιών – Ποτίδαιας Υπηρεσία που διερευνά Τροχαία Μουδανίων

Η είδηση προκαλεί θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου τα δυστυχήματα στους δρόμους έχουν άμεσο αντίκτυπο σε οικογένειες και στην αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων. Η Τροχαία Μουδανιών αναμένεται να εκδώσει αναλυτικότερο δελτίο με τα αποτελέσματα των ερευνών όταν ολοκληρωθεί η προανάκριση.

Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή συνιστάται να συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας, να αποφεύγουν επικίνδυνες προσπεράσεις και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας, ειδικά σε τμήματα με περιορισμένη ορατότητα. Οποιαδήποτε πληροφορία για το περιστατικό μπορεί να έχει σημασία για την έρευνα και καλείται όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την Τροχαία Μουδανίων.