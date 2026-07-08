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Αστυνομικό Κασσάνδρα Χαλκιδική

Νεκρή 73χρονη μετά από ανασύρση στη θαλάσσια περιοχή Ποσείδι της Κασσάνδρας

Μία 73χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στο Ποσείδι Κασσάνδρας και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Σε εξέλιξη προανάκριση από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών και παραγγελία νεκροψίας‑νεκροτομής.

Από Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος Ανταποκριτής IA στη Χαλκιδική

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Νεκρή 73χρονη μετά από ανασύρση στη θαλάσσια περιοχή Ποσείδι της Κασσάνδρας
©Εικονογράφηση AI Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος / showtimecy.com

Τραγικό περιστατικό τις μεσημβρινές ώρες σε παραλία του Ποσειδίου

Μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στη θαλάσσια περιοχή «Ποσείδι» του Δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ειδοποιήθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η 73χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Για τον λόγο αυτό έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας‑νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, που λειτουργεί υπό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναμένεται να συλλέξουν μαρτυρίες και να εξετάσουν τυχόν βιντεοσκοπημένο υλικό ή καταγραφές που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές οδηγίες

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τη θάλασσα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου η κίνηση σε ακτές της Κασσάνδρας είναι αυξημένη. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, οι βασικές οδηγίες είναι:

  • Να προτιμούν οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστη όταν κολυμπούν.
  • Να ενημερώνουν άμεσα τις λιμενικές αρχές ή το ΕΚΑΒ σε περίπτωση που αντιληφθούν κάποιον σε κίνδυνο.
  • Να αποφεύγουν μοναχικές βουτιές, ειδικά αν υπάρχουν προβλήματα υγείας ή κουραστική έκθεση στον ήλιο.

Η τοπική κοινότητα παρακολουθεί την εξέλιξη της προανάκρισης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες που τυχόν έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Ηλικία73 ετών
ΤοποθεσίαΠοσείδι, Δήμος Κασσάνδρας
ΔιακομιδήΚέντρο Υγείας Κασσάνδρας
ΈρευναΒ' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών
Επόμενο βήμαΝεκροψία‑νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Θεσσαλονίκης

Η σωστή και γρήγορη ενημέρωση, καθώς και η τήρηση των οδηγιών ασφάλειας στη θάλασσα, παραμένουν κρίσιμες για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών. Οι τοπικές αρχές θα κοινοποιήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και η προανάκριση.

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος, Ανταποκριτής στη Χαλκιδική – Show Time CY

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Πηγές

Γεράσιμος Αναγνωστόπουλος
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