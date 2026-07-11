Νεκρός 79χρονος λουόμενος στην παραλία της Ποτίδαιας — σε εξέλιξη προανάκριση του Λιμενικού

Ένας 79χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Ποτίδαια και παρά τις προσπάθειες ναυαγοσώστη και ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Το Β’ Λιμενικό Τμήμα διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγικό περιστατικό στην παραλία της Ποτίδαιας

Το μεσημέρι της Παρασκευής, στην παραλία της Ποτίδαιας στον Δήμο Νέας Προποντίδας, ένας 79χρονος λουόμενος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έδωσε τις πρώτες βοήθειες ο ναυαγοσώστης της παραλίας και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), προτού ο ηλικιωμένος μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.

Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων επαγγελματιών υγείας και του προσωπικού του Κέντρου Υγείας, στο νοσηλευτικό ίδρυμα διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνδρα. Για τα αίτια του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Έχει παραγγελθεί επίσης η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Τι συνέβη και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ναυαγοσώστης επένδυσε άμεσα στις ενέργειες διάσωσης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ πριν από τη διακομιδή με το ασθενοφόρο. Η προανάκριση του Λιμενικού θα εστιάσει στην εξακρίβωση των συνθηκών που προκάλεσαν το επεισόδιο και στην εκτίμηση τυχόν εξωτερικών παραγόντων ή ιατρικών αιτίων που οδήγησαν στον θάνατο. Η ιατροδικαστική εξέταση θα προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για το τελικό πόρισμα.

Αμεση δράση ναυαγοσώστη: ΚΑΡΠΑ στην παραλία πριν τη διακομιδή.

ΚΑΡΠΑ στην παραλία πριν τη διακομιδή. Διακομιδή στο ΚΥ Ν. Μουδανιών: όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Έρευνα από το Λιμενικό: Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών σε συνεργασία με την Ιατροδικαστική.

Τοπικές συνέπειες και χρήσιμη πληροφορία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένου προσωπικού στις οργανωμένες παραλίες, καθώς και την ανάγκη προσοχής για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα προβλήματα υγείας όταν κολυμπούν. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να αποφεύγουν την κολύμβηση σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Για όσους συχνάζουν στην περιοχή, χρήσιμες οδηγίες είναι:

Σύσταση Λόγος Να κολυμπούν σε οργανωμένες παραλίες Παρουσία ναυαγοσώστη και άμεση βοήθεια σε έκτακτο περιστατικό Να ενημερώνουν τον ναυαγοσώστη σε περίπτωση αδιαθεσίας Προληπτική αποφυγή κινδύνου Σε περίπτωση συμβάντος, να καλούν αμέσως το 112 ή το ΕΚΑΒ Γρήγορη κινητοποίηση υπηρεσιών διάσωσης

Η τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένει το πόρισμα από τη νεκροψία-νεκροτομή, που θα δώσει απαντήσεις ως προς τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η ενημέρωση θα συμπληρωθεί μόλις υπάρξουν επίσημα αποτελέσματα από τις αρμόδιες αρχές.