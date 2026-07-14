Νέο μυθιστόρημα σκιαγραφεί έναν αιώνα ελληνικής διαδρομής μέσα από δύο φίλους

Ο Στέλιος Παρασκευόπουλος επανέρχεται με ένα μυθιστόρημα που παρακολουθεί την πορεία μιας οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και φωτίζει κοινωνικές αλλαγές του 20ού και 21ου αιώνα μέσα από τη φιλία δύο εφήβων της δεκαετίας του 1970.

Κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική το νέο μυθιστόρημα του Στέλιου Παρασκευόπουλου, που επιχειρεί να συνδέσει την προσωπική ιστορία των ηρώων με ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο: από το 1922 έως το σήμερα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση δύο εφήβων της δεκαετίας του 1970, που μέσα από κοινές εμπειρίες και αντιθέσεις καταγράφουν αλλαγές στην ελληνική κοινωνία.

Περί τίνος πρόκειται

Το αφήγημα παρακολουθεί την πορεία μιας οικογένειας με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και τη σταδιακή της πορεία προς την Αθήνα. Στο «επίκεντρο» τοποθετούνται δύο νέοι: ο Θεόφιλος, από αρχοντική κωνσταντινουπολίτικη οικογένεια, και ο Νώντας, που έχει μεγαλώσει σε λαϊκή γειτονιά του Πειραιά. Η σχέση τους, σχηματίζεται σε ένα καλοκαίρι και επιδιώκει να υπερβεί κοινωνικές διαφορές, ιχνηλατώντας παράλληλα τους μετασχηματισμούς της χώρας μέσα σε δεκαετίες.

«Δύο παιδιά που κολύμπησαν στην ίδια θάλασσα»

Ιστορικό πλαίσιο και θεματικές

Το έργο λειτουργεί ως τοιχογραφία της ελληνικής κοινωνίας: μετακινήσεις πληθυσμών, οικονομικές ανακατατάξεις, κοινωνική ανοικοδόμηση και οι εναλλαγές ανάμεσα στην αριστοκρατική παράδοση και την αστική νεωτερικότητα. Στο κείμενο επισημαίνονται φάσεις όπως η ένδεια του Μεσοπολέμου, η ανάκαμψη της μεταπολεμικής περιόδου αλλά και οι αλλαγές στη στέγαση — από προσφυγικές κατοικίες μέχρι την αντιπαροχή και τα νέα αστικά πρότυπα.

Κύριες εποχές : από το 1922 έως σήμερα.

: από το 1922 έως σήμερα. Κεντρικά σκηνικά : Κωνσταντινούπολη και Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας του 20ού αιώνα.

: Κωνσταντινούπολη και Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις στην κοινωνική ζωή της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Κύρια θεματική: φιλία ως δείκτης κοινωνικών μετασχηματισμών.

Χρονική περίοδος Κυρία χαρακτηριστικά 1922 Αφετηρία οικογενειακού ταξιδιού — προσφυγικές συνθήκες Δεκαετία του 1970 Εφηβική φιλία, κοινωνικές διαφορές, αλλαγές εποχής Σήμερα Αναστοχασμός του αιώνα και των μεταβολών

Σημασία για την εκπαίδευση και το αναγνωστικό κοινό

Το βιβλίο προσφέρει υλικό για συζητήσεις στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση πάνω σε θέματα ιστορικής μνήμης, κοινωνικής κινητικότητας και λογοτεχνικής απεικόνισης της καθημερινότητας. Καθώς καταγράφει διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και κατοικίες, μπορεί να υποστηρίξει διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε μαθήματα Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας.

Για γονείς και μαθητές που αναζητούν αναγνώσεις με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, το έργο επιτρέπει να συγκριθούν εμπειρίες και αφηγήσεις του παρελθόντος με τις σύγχρονες πραγματικότητες, αναδεικνύοντας πώς οι προσωπικές σχέσεις αντικατοπτρίζουν ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές.

Η έκδοση από την Κάπα Εκδοτική φέρνει στην επικαιρότητα ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει προσωπική αφήγηση και συλλογική ιστορία, προσφέροντας υλικό για αναστοχασμό σχετικά με την πορεία της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 20ό και 21ο αιώνα.