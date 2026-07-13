Ο Πειραιάς υποχώρησε στην 9η θέση της παγκόσμιας λίστας ναυτιλιακών κέντρων

Ο Πειραιάς διατηρείται στην πρώτη δεκάδα διεθνών ναυτιλιακών κέντρων αλλά έχασε μία θέση στην κατάταξη ISCDI 2026, με άμεσες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία.

Σύντομη αναφορά

Σύμφωνα με την έρευνα Xinhua-Baltic ISCDI 2026, ο Πειραιάς παρέμεινε εντός της κορυφαίας δεκάδας παγκόσμιων ναυτιλιακών κόμβων, αλλά υποχώρησε από την 8η στην 9η θέση, καθώς τον υπερέβη η Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ. Η κατάταξη αξιολογεί παράγοντες όπως οι λιμενικές υποδομές, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τι δείχνει ο δείκτης για την κορυφή

Η Σιγκαπούρη διατήρησε την πρώτη θέση με βαθμολογία 99,32, ενώ η Σαγκάη αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση με 84,27. Το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και το Ντουμπάι συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η έκθεση, που συντάχθηκε σε συνεργασία Baltic Exchange και Xinhua, βρίσκεται στο 13ο έτος της και παρακολουθεί τη δυναμική των διεθνών ναυτιλιακών κέντρων.

Σημαντική σταθερότητα στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως.

στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως. Άνοδος της Σαγκάης ως κόμβου για το εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων.

ως κόμβου για το εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων. Μικρές μεταβολές στις θέσεις κατάταξης που μπορούν όμως να έχουν τοπικό αντίκτυπο.

Τοπικές συνέπειες για τον Πειραιά

Η μετακίνηση μίας θέσης στην κατάταξη δεν αλλάζει άμεσα την κλίμακα των εργασιών του λιμανιού, αλλά αποτελεί δείκτη ανταγωνιστικότητας και διεθνούς «εικόνας». Για επιχειρήσεις παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, νομικούς και χρηματοοικονομικούς φορείς της περιοχής, τέτοιες αξιολογήσεις επηρεάζουν την προσέλκυση έργων, επενδύσεων και συνεργασιών.

Επίσης, δεδομένης της σημασίας που αποδίδει ο δείκτης στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και στην τεχνολογική καινοτομία, ο Πειραιάς θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση του.

Δεδομένα από την έκθεση (επιλεγμένα)

Θέση Κέντρο Βαθμολογία 1 Σιγκαπούρη 99,32 2 Σαγκάη 84,27 3 Λονδίνο 81,80 4 Χονγκ Κονγκ 80,87 5 Ντουμπάι 77,13 6 Νίνγκμπο-Ζοουσάν 71,09 7 Ρότερνταμ 70,22 9 Πειραιάς

Τι να περιμένουν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις

Για τους κατοίκους του Πειραιά η εξέλιξη αυτή είναι περισσότερο θέμα τοπικής οικονομίας και δυνατοτήτων απασχόλησης στον τομέα της ναυτιλίας και των συναφών υπηρεσιών. Το λιμάνι παραμένει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή, αλλά η διατήρηση ή βελτίωση της θέσης στον διεθνή χάρτη απαιτεί συνεχείς βελτιώσεις στις υποδομές, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις ενέργειες τοπικών και εθνικών φορέων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πειραιά, τόσο σε επίπεδο φυσικής υποδομής όσο και σε επίπεδο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Ακολουθούν τεχνικές και επιχειρησιακές αναλύσεις καθώς και δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς όποτε καταστούν διαθέσιμες.