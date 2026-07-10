Πρωτοκύμα εξόδου Ιουλίου: σχεδόν 49.000 επιβάτες φεύγουν από τον Πειραιά σε τρία 24ωρα

Αυξημένη δραστηριότητα στο επιβατικό λιμάνι του Πειραιά το τριήμερο 10–12 Ιουλίου με 65 αναχωρήσεις και 48.622 επιβάτες — επιπτώσεις στην κίνηση, υπηρεσίες και τοπικές επιχειρήσεις.

Ισχυρή έξοδος στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Το πρώτο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων του Ιουλίου καταγράφεται με ένταση στον Πειραιά, όπου για το τριήμερο 10–12 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 65 δρομολόγια από την κεντρική προβλήτα (Ακτή Τζελέπη) και εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 48.622 επιβάτες. Η κορύφωση της εξόδου σημειώθηκε την Παρασκευή με περίπου 18.644 επιβάτες, ενώ το Σάββατο και η Κυριακή παρατηρήθηκαν επίσης αυξημένες ροές (16.934 και 13.044 αντίστοιχα).

Τα στοιχεία του Λιμενικού για τα τέσσερα βασικά λιμάνια της Αττικής (Πειραιάς, Αργοσαρωνικός, Ραφήνα, Λαύριο) δείχνουν συνολικά 173 δρομολόγια και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 95.474 ταξιδιώτες για το ίδιο τριήμερο, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη κινητικότητα της θερινής περιόδου και την πίεση στις υποδομές της πόλης.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και την καθημερινότητα

Η αυξημένη προσέλευση στο λιμάνι επιβαρύνει την τοπική κυκλοφορία, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής γύρω από τις πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Οι συνέπειες γίνονται εμφανείς σε:

αυξημένη κίνηση στους κύριους οδικούς άξονες γύρω από την Ακτή Τζελέπη,

πιθανές καθυστερήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις συνδέσεις με το κέντρο,

επιβάρυνση του δημόσιου χώρου και των χώρων στάθμευσης κοντά στις προβλήτες.

Οι τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και λιανεμπορίου κοντά στο λιμάνι αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα ευκαιρίες (αυξημένη πελατεία) και προκλήσεις (έλλειψη προσωπικού, αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης σε σύντομο χρόνο).

Πίνακας με τα βασικά μεγέθη για τον Πειραιά

Ημέρα Δρομολόγια Εκτιμώμενοι επιβάτες Παρασκευή 10/7 20 18.644 Σάββατο 11/7 23 16.934 Κυριακή 12/7 22 13.044 Σύνολο τριημέρου 65 48.622

Συνδέσεις με Αργοσαρωνικό και Ραφήνα

Παράλληλα, ο Αργοσαρωνικός παρουσίασε σημαντική κίνηση με συνολικά 141 δρομολόγια και 14.655 επιβάτες στο τριήμερο (συνδυασμός συμβατικών και ταχύπλοων), ενώ η Ραφήνα κατέγραψε 39 δρομολόγια και περίπου 22.8 χιλιάδες επιβάτες συνολικά για τις τρεις ημέρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα εξόδου προς Κυκλάδες και Εύβοια.

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου επιβατών σε λίγες ημέρες απαιτεί συντονισμό μεταξύ λιμενικών, δημοτικών υπηρεσιών και αστυνομίας για την ασφάλεια, την κυκλοφορία και την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου χώρου.

Συμβουλές για κατοίκους και ταξιδιώτες

Αποφύγετε διέλευση από τις οδικές αρτηρίες πλησίον Ακτής Τζελέπη τις ώρες αιχμής αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

Ελέγξτε έγκαιρα το πρόγραμμα των δρομολογίων και προσέλθετε στο λιμάνι με επαρκή χρόνο πριν την αναχώρηση.

Χρησιμοποιήστε δημόσιες συγκοινωνίες όπου είναι δυνατόν για να μειώσετε την πίεση στους χώρους στάθμευσης.

Η τρέχουσα εικόνα αντανακλά την έναρξη της υψηλής θερινής περιόδου, με την πόλη του Πειραιά να καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα αυξημένη επιβατική κίνηση και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των κατοίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προτρέπουν σε συνεργασία και έγκαιρο προγραμματισμό για την αντιμετώπιση των λειτουργικών προκλήσεων.

Ανταπόκριση Πειραιά — Show Time CY