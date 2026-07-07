Παλλήνη: Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Στέφανος Σταυρινούδης

Με μήνυμα θεσμικής ευθύνης και συνεργασίας, ο δήμαρχος Χρήστος Αηδόνης στήριξε την εκλογή του Στέφανου Σταυρινούδη ως νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, καλώντας όλες τις παρατάξεις σε ουσιαστική συναίνεση.

Νέα ηγεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Αλλαγή σελίδας στο κορυφαίο θεσμικό όργανο του Δήμου Παλλήνης, με την εκλογή του Στέφανου Σταυρινούδη στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Την υποψηφιότητα στήριξε με σαφές στίγμα θεσμικής υπευθυνότητας ο δήμαρχος Χρήστος Αηδόνης, ο οποίος μίλησε για συνειδητή επιλογή εμπιστοσύνης σε ένα πρόσωπο που, όπως τόνισε, συνδυάζει διάθεση προσφοράς, εργατικότητα και ικανότητα συνεργασίας.

Η ανάδειξη νέου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο που η ομαλή λειτουργία του συμβουλίου θεωρείται κρίσιμη για την πρόοδο θεμάτων καθημερινότητας και σχεδιασμού. Ο δήμαρχος έστειλε μήνυμα ενότητας και αποφόρτισης της έντασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κύρος του θεσμού και στην ανάγκη να ακούγονται όλες οι απόψεις.

«Να ακούς όλες τις φωνές. Να σέβεσαι τη διαφορετική άποψη»

Κάλεσμα για συναίνεση και στήριξη ρόλων της αντιπολίτευσης

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του δημάρχου βρέθηκε η συναίνεση ως πρακτική και όχι ως σύνθημα. Απευθυνόμενος στις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, αναγνώρισε ως σεβαστή την επιλογή τους να μην υπερψηφίσουν την πρόταση της πλειοψηφίας, απορρίπτοντας ωστόσο τη λογική της σύγκρουσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η δημοτική πλειοψηφία θα στηρίξει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τις θέσεις που θεσμικά της αναλογούν, με στόχο τη συμπερίληψη όλων των φωνών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σημαντική ήταν και η δημόσια αναφορά στον απερχόμενο πρόεδρο Άρη Βίτσιο, τον οποίο ο δήμαρχος ευχαρίστησε για την υπηρεσία του σε μια απαιτητική συγκυρία. Η ομαλή μετάβαση και η θεσμική συνέχεια αναδείχθηκαν ως προϋποθέσεις για να παράξει έργο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τι σημαίνει για τους δημότες

Για την Παλλήνη, η επιλογή νέου προέδρου με σαφές πρόσημο συνεργασίας μπορεί να μεταφραστεί σε πιο αποτελεσματικές συνεδριάσεις, καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις παρατάξεις και γρηγορότερη ωρίμανση αποφάσεων που αγγίζουν την καθημερινότητα: από ζητήματα υποδομών και καθαριότητας, έως ρυθμίσεις τοπικής κυκλοφορίας και κοινωνικές δράσεις. Η δέσμευση για θεσμική συνεννόηση δημιουργεί προϋποθέσεις να μειωθούν οι τριβές και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκεί όπου αυτό είναι εφικτό.

Ενίσχυση του κύρους και της λειτουργικότητας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημόσια δέσμευση της πλειοψηφίας για στήριξη των θεσμικά προβλεπόμενων ρόλων της αντιπολίτευσης.

Προσδοκία για συναινετικές πρακτικές που θα επιτρέψουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στην πόλη.

Το μήνυμα προς όλες τις παρατάξεις

Το κάλεσμα του δημάρχου προς όλες τις πλευρές ήταν να κριθεί ο νέος πρόεδρος από τις πράξεις του. Η τοποθέτηση αυτή στοχεύει στο να δοθεί ένας αναγκαίος χρόνος προσαρμογής και να αξιολογηθεί στην πράξη το υπόδειγμα λειτουργίας που προωθείται: διαδικασίες με σεβασμό στη μειοψηφία, τήρηση του κανονισμού και ουσία στη συζήτηση των θεμάτων.

Με δεδομένο ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν λείπουν, η πρόθεση αποφυγής όξυνσης και η αναγνώριση του ρόλου της αντιπολίτευσης συνιστούν σήματα σταθεροποίησης. Η επόμενη περίοδος θα δείξει κατά πόσο αυτή η προσέγγιση θα μετατραπεί σε απτά αποτελέσματα για την πόλη και αν το Δημοτικό Συμβούλιο θα καταφέρει να λειτουργήσει με ρυθμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων.

Πρόσωπα και ρόλοι

Πρόσωπο Ρόλος Χρήστος Αηδόνης Δήμαρχος Παλλήνης Στέφανος Σταυρινούδης Νέος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Άρης Βίτσιος Απερχόμενος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Η εκλογή συνοδεύτηκε από τη ρητή θέση ότι η συναίνεση αποτελεί θεσμική επιλογή και όχι συγκυριακή στάση. Αυτό θέτει τον πήχη για την επόμενη φάση εργασιών του οργάνου, όπου η συνέργεια πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης θα δοκιμαστεί στην πράξη, ενόψει αποφάσεων που αφορούν τον προγραμματισμό της πόλης και την ποιότητα ζωής στην Παλλήνη.