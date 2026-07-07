Παράταση έως το 2027 για την εκτός σχεδίου δόμηση στη Δυτική Αττική – τι σημαίνει για τους ιδιοκτήτες

Νέα προθεσμία έως τις 30/06/2027 για φακέλους εκτός σχεδίου δόμησης, έπειτα από κοινοβουλευτική παρέμβαση. Ποιες περιοχές επηρεάζονται και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Νέα ανάσα χρόνου για χιλιάδες φακέλους εκτός σχεδίου

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Δυτική Αττική δρομολογείται στη Βουλή: το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε παράταση ενός έτους για τις προθεσμίες της εκτός σχεδίου δόμησης, μεταθέτοντας το όριο έως τις 30/06/2027. Η ρύθμιση εντάχθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών, μέσω του άρθρου 133, και αποσκοπεί να δώσει τον αναγκαίο χρόνο σε ιδιοκτήτες και μηχανικούς ώστε να ολοκληρώσουν εκκρεμείς διαδικασίες.

Πολιτική παρέμβαση και λόγοι της παράτασης

Η απόφαση ακολουθεί διαδοχικά αιτήματα πολιτών που έβλεπαν τις καταληκτικές ημερομηνίες να εκπνέουν, με αποτέλεσμα το δικαίωμα δόμησης σε γήπεδα εκτός σχεδίου να κινδυνεύει λόγω γραφειοκρατικών και τεχνικών καθυστερήσεων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η θετική αυτή μεταβολή προέκυψε μετά από άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Θανάση Μπούρα, σε συνεννόηση με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σούκουλη. Η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 133 επισημαίνει ότι ο πρόσθετος χρόνος κρίνεται αναγκαίος για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτήσεων και τις ιδιαιτερότητες της εκτός σχεδίου δόμησης.

Ποιους αφορά στη Δυτική Αττική

Η παράταση αγγίζει άμεσα ιδιοκτήτες γης και επαγγελματίες της περιοχής, ειδικά σε ζώνες με εκτεταμένες εκτάσεις εκτός σχεδίου. Στη Δυτική Αττική, αυτό μεταφράζεται σε ουσιαστική ανάσα για τοπικές κοινωνίες και την αγορά ακινήτων:

Μέγαρα : μεγάλες αγροτικές και παραθεριστικές ζώνες με πολλούς μικροϊδιοκτήτες.

: μεγάλες αγροτικές και παραθεριστικές ζώνες με πολλούς μικροϊδιοκτήτες. Κινέτα και Αλεποχώρι : περιοχές με έντονη παραθεριστική δραστηριότητα.

και : περιοχές με έντονη παραθεριστική δραστηριότητα. Θριάσιο: μικτές χρήσεις με πίεση για ταχεία τακτοποίηση φακέλων.

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, η αναβολή της προθεσμίας περιορίζει τον κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων, επιτρέποντας την ολοκλήρωση μελετών και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων όπου εκκρεμούν.

Οι ημερομηνίες με μια ματιά

Ορόσημο Ημερομηνία Προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου (έχει παρέλθει) Νέα προθεσμία βάσει άρθρου 133 30/06/2027

Η ρύθμιση βρίσκεται ενσωματωμένη στο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών και τελεί υπό κοινοβουλευτική συζήτηση, με στόχο την ψήφιση και άμεση εφαρμογή της.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους φακέλους

Η παράταση προσφέρει χρόνο για ολοκλήρωση διαδικασιών που σε πολλές περιπτώσεις «κόλλησαν» σε τεχνικές λεπτομέρειες και ελλείψεις δικαιολογητικών. Για ιδιοκτήτες και μηχανικούς, κρίσιμα βήματα το προσεχές διάστημα είναι:

επανέλεγχος των φακέλων για τυχόν εκκρεμότητες,

συντονισμός με υπηρεσίες για εκδόσεις/συμπληρώσεις απαιτούμενων εγγράφων,

προγραμματισμός τεχνικών μελετών ώστε να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις όσο αυξάνεται ο όγκος αιτήσεων.

Η αναβολή της προθεσμίας περιορίζει τους αιφνιδιασμούς και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες, χωρίς να καταργεί τις προϋποθέσεις και τους ελέγχους που ορίζει η νομοθεσία. Για τα τοπικά τεχνικά γραφεία, το μέτρο ισοδυναμεί με καλύτερη κατανομή φόρτου εργασίας, καθώς οι αιτήσεις μπορούν να ωριμάσουν με πληρότητα και τεκμηρίωση.

Ο αντίκτυπος στην τοπική οικονομία

Με μεγάλο αριθμό εκτάσεων εκτός σχεδίου στη Δυτική Αττική, η διευρυμένη προθεσμία λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για την αγορά ακινήτων και τις συναφείς δραστηριότητες (κατασκευές, μελέτες, επενδυτικά σχέδια). Παράλληλα, η πρόβλεψη αποτρέπει άμεσες απώλειες αξίας για ιδιοκτησίες που βρίσκονταν σε μεταβατικό καθεστώς λόγω ελλείψεων στους φακέλους. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης προβλεψιμότητας για όσους σχεδιάζουν παρεμβάσεις ή μεταβιβάσεις, ιδίως σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, όπου η ζήτηση για παραθεριστική και οικιστική χρήση παραμένει σταθερή.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό πλαίσιο θα αποτυπωθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου και τη δημοσίευση της ρύθμισης. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραμένουν σε επικοινωνία με τους μηχανικούς τους και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων.