Παρεμβαση Παπανδρέου για το «Achaia Pass»: ζητείται εξήγηση για την καθυστέρηση

Κοινοβουλευτική ερώτηση του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αχαΐας Γ. Α. Παπανδρέου προς τρία υπουργεία καλεί σε ενημέρωση για την καθυστέρηση υλοποίησης του «Achaia Pass» και τα κονδύλια για την τουριστική ανάκαμψη των πυρόπληκτων περιοχών.

Καθυστέρηση στην εφαρμογή του «Achaia Pass» και ερωτήματα για τη στήριξη των πληγέντων

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, ζητώντας να ενημερωθεί η Βουλή για την κατάσταση υλοποίησης του προγράμματος «Achaia Pass» και για τους λόγους της πολύμηνης καθυστέρησης.

«Μη υλοποίηση του «Αχαΐα Pass» — Αδιαφορία Κυβέρνησης απέναντι στις πυρόπληκτες κοινότητες του Ν. Αχαΐας»

Στην ερώτησή του ο βουλευτής επισημαίνει ότι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τα αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, μέχρι σήμερα δεν έχουν φτάσει ουσιαστικές ενισχύσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις του νομού. Ζητείται συγκεκριμένα να γνωστοποιηθούν:

Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση του «Achaia Pass».

Οι λόγοι για την καθυστέρηση και ο χρονοπρογραμματισμός παράδοσης των μέτρων.

Τα ειδικά μέτρα για την αποκατάσταση της τουριστικής εικόνας της Αχαΐας και οι πόροι που έχουν διατεθεί έως σήμερα.

Η ερώτηση υπογραμμίζει τις τουριστικές δυνατότητες του νομού, από την αστική ταυτότητα της Πάτρας έως τον ορεινό όγκο των Καλαβρύτων, την παράκτια Αιγιάλεια και τη δυτική ενδοχώρα με τον Ερύμανθο. Για τις τοπικές επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και για τους παραγωγούς, η ταχεία ενεργοποίηση στοχευμένων μέτρων είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την αποτροπή περαιτέρω οικονομικής φθοράς, ειδικά ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Για τους κατοίκους των πληγέντων κοινοτήτων, η απαίτηση πληροφόρησης αφορά τόσο την άμεση οικονομική στήριξη όσο και τις δράσεις επανόρθωσης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομία.

Στον τοπικό προγραμματισμό, παραμένουν ζητήματα πρακτικής φύσης που απαιτούν διευκρινίσεις: κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αποζημιώσεις, τι μορφή θα έχουν οι στοχευμένες ενισχύσεις (voucher, φοροελαφρύνσεις, επιχορηγήσεις) και πότε θα αρχίσει η εφαρμογή των μέτρων στο πεδίο.

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Η τοπική κοινωνία και οι επιχειρηματίες αναμένουν σαφείς δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να οργανώσουν τη σεζόν και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες. Η απάντηση των υπουργείων στην κοινοβουλευτική ερώτηση θα κριθεί από τους κατοίκους ως δείκτης προτεραιοποίησης της ανάκαμψης για την Αχαΐα.

Σημείωση για τους κατοίκους: Η ενημέρωση από τα αρμόδια υπουργεία αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των τοπικών φορέων· οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε όποια μέτρα ενεργοποιηθούν.