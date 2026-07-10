ΠΑΣΟΚ στη Μιτόπολη: στο επίκεντρο η αγροτική κρίση και η ερημοποίηση της υπαίθρου

Εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ στη Μιτόπολη ανέδειξε τα προβλήματα της υπαίθρου, με έμφαση στην ακρίβεια, τις δυσκολίες του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα και το δημογραφικό.

Εκδήλωση στην Ενότητα Ωλενίας για τα προβλήματα της υπαίθρου

Στη Μιτόπολη της Ενότητας Ωλενίας, ο χώρος της τοπικής κοινωνίας έγινε σημείο δημόσιας συζήτησης, όταν η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε εκδήλωση με τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος και κατοίκων της περιοχής. Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομικών, Μαρινίκη Θεοδώρου, και ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Δημόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αναδείχθηκαν ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους κατοίκους των αγροτικών κοινοτήτων: η ακρίβεια, οι προκλήσεις για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς και η ερήμωση της υπαίθρου και το δημογραφικό. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν τις προτάσεις του κόμματος με στόχο, όπως τονίστηκε, την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη στήριξη όσων παραμένουν και δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.

Κύρια θέματα: ακρίβεια, αγροτικές και κτηνοτροφικές δυσκολίες, εσωτερική μετανάστευση, δημογραφική συρρίκνωση.

ακρίβεια, αγροτικές και κτηνοτροφικές δυσκολίες, εσωτερική μετανάστευση, δημογραφική συρρίκνωση. Ομιλητές: στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την περιφερειακή οργάνωση της Αχαΐας.

στελέχη του ΠΑΣΟΚ από την περιφερειακή οργάνωση της Αχαΐας. Συμμετοχή: πολίτες της Μιτόπολης και γειτονικών κοινοτήτων, με διάλογο και ανταλλαγή προβλημάτων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε χώρο άμεσου διαλόγου μεταξύ τοπικών κατοίκων και κομματικών εκπροσώπων, όπου καταγράφηκαν επιμέρους προβλήματα που έχουν πρακτική επίπτωση στην καθημερινότητα: αυξημένο κόστος εισροών, δυσχέρειες στο εισόδημα αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και ο περιορισμός των υπηρεσιών και των υποδομών που καθιστά δυσκολότερη τη ζωή στην ύπαιθρο και οδηγεί πολλούς νέους σε αναζήτηση ευκαιριών εκτός περιοχής.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι οι προτάσεις του κόμματος αποσκοπούν στην ανάδειξη πολιτικών για περιφερειακή ανάπτυξη και τη διατήρηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, χωρίς όμως να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα ή χρονοδιαγράμματα στην εκδήλωση. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία και για τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε, τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς επαφής με τις τοπικές κοινωνίες.

Για τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας, τέτοιες πρωτοβουλίες σημαίνουν ευκαιρία για άμεση επικοινωνία με πολιτικά στελέχη και διεκδίκηση λύσεων σε ζητήματα που επηρεάζουν το εισόδημα και την ποιότητα ζωής. Σε τοπικό επίπεδο, η συνέχεια των συζητήσεων και η μεταφορά των αιτημάτων σε επίπεδο περιφέρειας και κράτους παραμένει κρίσιμη για την απόδοση ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Ομιλητής Ρόλος Μαρινίκη Θεοδώρου Αναπληρώτρια Τομεάρχης Οικονομικών Παναγιώτης Δημόπουλος Τομεάρχης Περιβάλλοντος

Η τοπική ανταπόκριση σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα κριθεί από το κατά πόσο θα προωθηθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και θα βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής και διαβίωσης στην ύπαιθρο. Οι κάτοικοι της Μιτόπολης και της ευρύτερης περιοχής αναμένουν πλέον παράλληλα με τον διάλογο και απτά αποτελέσματα σε πολιτικές που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις υποδομές.