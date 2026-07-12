Πένθος στο Ρέθυμνο για τον Γιάννη Βασιλάκη — λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου θρηνεί τον χαμό του Γιάννη Βασιλάκη. Η σορός θα εκτεθεί σε προσκύνημα την Κυριακή και η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων.

Τοπική απώλεια και δημόσιο αντίο

Η κοινότητα του Ρεθύμνου βρίσκεται σε θλίψη μετά τον ξαφνικό χαμό του Γιάννη Βασιλάκη. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν από την καθημερινή επαφή στην πόλη. Η παραπάνω οικογενειακή ιστορία συνδέεται άρρηκτα με την μνήμη του πατέρα του, του πιλότου Μανώλη Βασιλάκη, που έχασε τη ζωή του πριν από 39 χρόνια προσφέροντας βοήθεια σε συνανθρώπους.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του την κόρη του, Εμμανουέλα, καθώς και τον αδελφό του, Βαγγέλη, με τον οποίο, σύμφωνα με κοντινούς τους ανθρώπους, διατήρησαν ζωντανή την κληρονομιά και τις αξίες του πατέρα τους: αλληλεγγύη, αισιοδοξία και αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Πότε και πού θα πουν το τελευταίο αντίο

Οι ώρες και ο τόπος της εξόδιου ακολουθίας έχουν οριστεί και ανακοινώνονται για την Κυριακή. Η σορός θα τεθεί σε προσκύνημα από τις 17:00 και η κηδεία θα ξεκινήσει στις 18:00, στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων. Οι ώρες αυτές αφορούν συγγενείς και φίλους που επιθυμούν να αποχαιρετήσουν και να προσφέρουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

Ημέρα Δραστηριότητα Ώρα Κυριακή Έκθεση σορού σε προσκύνημα 17:00 Κυριακή Κηδεία στον Ι.Ν. των 4ων Μαρτύρων 18:00

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η απώλεια του κ. Βασιλάκη δεν αφορά μόνο την οικογένειά του. Η οικογενειακή ιστορία και η προσφορά του πατέρα του στην περιοχή έχουν αφήσει αποτύπωμα στη μνήμη των κατοίκων. Σε μικρές πόλεις όπως το Ρέθυμνο, τέτοια γεγονότα ανασύρουν συλλογικές μνήμες και κινητοποιούν την τοπική αλληλεγγύη.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων .

. Η σορός θα είναι προσβάσιμη για προσκύνημα από τις 17:00 .

. Η κοινότητα καλείται να σεβαστεί τη στιγμή συλλογικού πένθους και να στηρίξει την οικογένεια.

Οι συμπολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους καλό είναι να ενημερωθούν για τυχόν πρόσθετες ανακοινώσεις από την οικογένεια ή την ενορία πριν προσέλθουν, ώστε να τηρηθούν οι ώρες και τυχόν διαδικαστικά μέτρα που αφορούν τον χώρο.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση. Το τοπικό δίκτυο κοινωνικών σχέσεων και μνήμης θα καταγράψει και αυτό το γεγονός, ενώ η κηδεία προσφέρει στους φίλους και τους συγγενείς μια κοινή στιγμή αποχαιρετισμού.