Ποια φαρμακεία της Πιερίας εφημερεύουν σήμερα — ενημέρωση από τον Σύλλογο

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας ενημερώνει για τα εφημερεύοντα και ανοιχτά φαρμακεία στη Κατερίνη και σε άλλες κοινότητες της Πιερίας, με αλλαγές σε κάποιες βάρδιες.

Ενημέρωση για τα εφημερεύοντα φαρμακεία στην Πιερία

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας ανακοίνωσε την κατάσταση των εφημερευόντων και ανοιχτών φαρμακείων για σήμερα, με καταγραφή σε κεντρικούς δήμους και παραλιακές κοινότητες του νομού. Η λίστα καλύπτει τόσο την Κατερίνη όσο και οικισμούς της περιοχής, όπου οι πολίτες συχνά αναζητούν φαρμακευτική εξυπηρέτηση κατά τις ώρες εκτός πρωινών ωραρίων.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται φαρμακεία σε:

Κατερίνη

Λιτόχωρο

Πλαταμώνας

Καλλιθέα

Κορινός

Κολινδρός

Αιγίνιο

Λεπτοκαρυά

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έγιναν συγκεκριμένες αλλαγές στις εφημερίες για ορισμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κατερίνη (συμπεριλαμβανομένης της Παραλίας Κατερίνης), η Καλλιθέα, ο Κορινός, ο Κολινδρός, η Λιτοχώρου, ο Πλαταμώνας και η Λεπτοκαρυά. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αναπροσαρμογές του προγράμματος εφημεριών και έχουν δημοσιευτεί από τον Σύλλογο.

Περιοχή Κατάσταση Κατερίνη (συμπ. Παραλία) Ενημέρωση: αλλαγές εφημεριών Λιτόχωρο Ενημέρωση: αλλαγές εφημεριών Πλαταμώνας Ενημέρωση: αλλαγές εφημεριών Καλλιθέα, Κορινός, Κολινδρός, Αιγίνιο, Λεπτοκαρυά Ενημερωμένα εφημερεύοντα/ανοιχτά

Οι πληροφορίες βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία εφημεριών από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πιερίας και απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται άμεση προμήθεια φαρμάκων ή συμβουλή εκτός των κανονικών ωρών. Δεδομένης της δυνατότητας αλλαγών, συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν την τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου πριν μεταβούν στο φαρμακείο.

Χρήσιμες πρακτικές για τους κατοίκους της Πιερίας:

Επιβεβαίωση της εφημερίας μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου πριν την αναχώρηση.

Επικοινωνία τηλεφωνικά με το φαρμακείο, όταν αυτό είναι εφικτό, για να αποφευχθεί άσκοπη μετακίνηση.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, αναζήτηση των εφημερευόντων φαρμακείων στις κοντινότερες μεγάλες κοινότητες (π.χ. Κατερίνη).

Η παροχή έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης για τις εφημερίες αποτελεί κρίσιμο στοιχείο τοπικής φροντίδας. Οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις ενημερώσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας για τυχόν νέες αλλαγές στο ωράριο και στις βάρδιες των φαρμακείων.

Περισσότερες λεπτομέρειες και το πλήρες πρόγραμμα εφημεριών δημοσιεύονται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πιερίας.