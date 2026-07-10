Πολύγυρος: Το 1ο καλοκαιρινό camp επιτραπέζιας αντισφαίρισης φέρνει 40 νεαρούς αθλητές

Από 9 έως 16 Ιουλίου ο Πολύγυρος φιλοξενεί το πρώτο προπονητικό camp της ΕΦ.Ο.Επ.Α. για τη Βόρεια Ελλάδα, με δωρεάν διαμονή στις δημοτικές κατασκηνώσεις και πρόγραμμα εντατικών προπονήσεων στο κλειστό γυμναστήριο.

Πρόσω ολοταχώς προς ενίσχυση της τοπικής αθλητικής δραστηριότητας

Στον Πολύγυρο ξεκίνησε την 9η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου το 1ο καλοκαιρινό προπονητικό camp επιτραπέζιας αντισφαίρισης που διοργανώνει η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης - Τοπική Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πολυγύρου και με την υποστήριξη του τοπικού σωματείου Α.Ο. Πολυγύρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο κλειστό γυμναστήριο της κωμόπολης και φέρνει στην περιοχή ομάδες νεαρών αθλητών από τη Βόρεια Ελλάδα.

Δομές, αριθμοί και καθημερινό πρόγραμμα

Στο camp συμμετέχουν περίπου 40 αθλητές και αθλήτριες, ηλικιών 7 έως 17 ετών. Οι προπονήσεις γίνονται σε 16 αγωνιστικά τραπέζια, που παραχωρεί η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις ημερησίως με έμφαση στην τεχνική, την τακτική, τη φυσική κατάσταση και την αγωνιστική εξέλιξη των παιδιών, ενώ προβλέπονται και απογευματινές στιγμές χαλάρωσης με μπάνιο στην παραλία.

Ημερομηνίες: 9–16 Ιουλίου

9–16 Ιουλίου Συμμετοχές: περίπου 40 αθλητές/τριες

περίπου 40 αθλητές/τριες Ηλικίες: 7–17 ετών

7–17 ετών Υποδομές: 16 αγωνιστικά τραπέζια, κλειστό γυμναστήριο Πολυγύρου

16 αγωνιστικά τραπέζια, κλειστό γυμναστήριο Πολυγύρου Διαμονή: Δημοτικές κατασκηνώσεις «ΟΝΕΙΡΑΤΑ», Μεταμόρφωση (Παραλία Γερακινής Πολυγύρου)

Το camp φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εξελιχθούν αγωνιστικά, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να δημιουργήσουν φιλίες και να γνωρίσουν τις αξίες της συνεργασίας.

Τοπική συνδρομή και κόστος για τους συμμετέχοντες

Ο Δήμος Πολυγύρου καλύπτει τη διαμονή και τη σίτιση όλων των αθλητών και των προπονητών στις δημοτικές κατασκηνώσεις «Όνειρα» στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, προσφέροντας δωρεάν τη φιλοξενία σε ανεξάρτητα οικήματα με κουκέτες. Η συμμετοχή στη συγκέντρωση προετοιμασίας είναι επίσης δωρεάν για τους αθλητές. Η τοπική αυτή συνδρομή έχει άμεσο όφελος για το δημοτικό στρώμα υποδομών και για επιχειρήσεις εστίασης/υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής κατά τις ημέρες του camp.

Αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία και προοπτική θεσμοθέτησης

Η διοργάνωση αναδεικνύει τον Πολύγυρο ως κόμβο αθλητικού τουρισμού μικρής κλίμακας, αξιοποιώντας δημοτικές εγκαταστάσεις και την παραθαλάσσια ζώνη της Μεταμόρφωσης. Για τους κατοίκους σημαίνει αύξηση επισκεψιμότητας σε περιόδους εκτός κορωνίου (εκτός υψηλής τουριστικής κίνησης), χρήση του κλειστού γυμναστηρίου με ενισχυμένο πρόγραμμα και ευκαιρίες για συνεργασία με αθλητικά σωματεία της περιοχής.

Την προπονητική ευθύνη έχει το επιτελείο των έμπειρων προπονητών Μανώλης Αλαρούπι, Κώστας Μαδέσης και Ξενοφώντας Ψαρρός, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των συμμετεχόντων σε μια εβδομάδα εντατικής προπόνησης. Η διοργάνωση στοχεύει να γίνει θεσμός, προσφέροντας στα παιδιά τεχνική εξέλιξη αλλά και κοινωνικές εμπειρίες μέσα από την ομαδική ζωή στην κατασκήνωση και τις κοινές αθλητικές δραστηριότητες.

Παράμετρος Πληροφορία Ημερομηνίες 9–16 Ιουλίου Συμμετέχοντες ~40 αθλητές/τριες (7–17 ετών) Τραπέζια 16 αγωνιστικά τραπέζια Τοποθεσία διαμονής Δημοτικές κατασκηνώσεις «ΟΝΕΙΡΑΤΑ», Μεταμόρφωση (Παραλία Γερακινής)

Η τοπική κοινωνία και οι γονείς των συμμετεχόντων θα παρακολουθούν την εξέλιξη της δράσης, ενώ η επιτυχία της πρώτης χρονιάς πιθανώς να καθορίσει την επανάληψη και την επέκταση του camp σε επόμενα καλοκαίρια. Η δημοτική υποστήριξη και η συνεργασία με το Α.Ο. Πολυγύρου κρίνονται καθοριστικές για την ποιότητα και τη συνέχεια του εγχειρήματος.