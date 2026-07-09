Πρόσκληση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για συμμετοχή των μελών στη ΔΕΘ 2026

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο περίπτερο του Επιμελητηρίου στην 90η ΔΕΘ έως τις 10 Ιουλίου 2026. Το επιμελητήριο καλύπτει το κόστος και στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δικτύωσης.

Κάλεσμα σε επιχειρήσεις του Πειραιά για κοινή παρουσία στη 90η ΔΕΘ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις–μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον κοινό χώρο που θα διατεθεί στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα και να ενισχύσει την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών των βιοτεχνιών του Πειραιά σε ευρύτερο εθνικό και διεθνές κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Επιμελητήριο αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων στον κοινό εκθεσιακό χώρο, με δεδομένο όμως ότι η τελική επιλογή θα καθοριστεί από τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα και την τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζονται στην πρόσκληση.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης περιγράφεται ως το μείζον εκθεσιακό και αναπτυξιακό γεγονός της χώρας, προσελκύοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις, θεσμούς και επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, το ΒΕΠ τονίζει ότι η παρουσία στο περίπτερο στοχεύει σε συγκεκριμένα οφέλη για τα συμμετέχοντα μέλη:

Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές κοινό

Ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών και διεύρυνση πελατολογίου

Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας και δικτύωση με φορείς από όλη την Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν την υπογεγραμμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τον Κανονισμό Συμμετοχής σε εκθέσεις του ΒΕΠ έως και την 10η Ιουλίου 2026. Η υποβολή γίνεται στα αρμόδια τμήματα του Επιμελητηρίου εντός ωραρίου εργασίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας της υπεύθυνης:

Υπεύθυνη Τμήμα Τηλέφωνα E-mail Μαρία Οικονομάκη Προϊσταμένη Βιοτεχνικών Θεμάτων Β.Ε.Π. 2104131100, 2104174765 info@bep.gr

Η πρωτοβουλία μπορεί να έχει άμεσο πρακτικό όφελος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Πειραιά, ιδιαίτερα για όσες αναζητούν αγορές και συνεργασίες εκτός τοπικής εμβέλειας. Η κάλυψη του κόστους συμμετοχής από το Επιμελητήριο μειώνει το οικονομικό ρίσκο για τα μέλη και διευκολύνει την παρουσία τους σε ένα οργανωμένο εκθεσιακό χώρο.

Ωστόσο, επειδή ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν γρήγορα και να ολοκληρώσουν την αίτηση εντός της προθεσμίας. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη διαθεσιμότητα χώρου και την τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζει ο Β.Ε.Π., όπως αναφέρεται στην πρόσκληση.

Για τις επιχειρήσεις του Πειραιά που σκέφτονται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, προτείνεται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου.

Η συμμετοχή στη ΔΕΘ αποτελεί μια ευκαιρία προβολής και δικτύωσης· το επόμενο βήμα για τις τοπικές επιχειρήσεις εξαρτάται από την ταχύτητα και την πληρότητα της αίτησής τους προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.