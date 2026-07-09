Πρώτο κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου στην Αγία Παρασκευή: τι γίνεται στην πόλη

Ο ΕΟΔΥ κατέγραψε το πρώτο για το 2026 περιστατικό με πιθανή έκθεση στον Δήμο Αγίας Παρασκευής· οι τοπικές υπηρεσίες προχώρησαν σε στοχευμένες εφαρμογές ακμαιοκτονίας και προνυμφοκτονίας και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας για τους δημότες.

Επιβεβαίωση περιστατικού και άμεσες τοπικές παρεμβάσεις

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης του 2026, με πιθανότερο τόπο έκθεσης τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για ασθενή άνω των 60 ετών που εμφάνισε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα στα τέλη Ιουνίου. Η διάγνωση και η ανακοίνωση καταδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης στην τοπική κοινότητα και ενεργειών για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Άμεσα, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, συνεργεία της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προχώρησαν σε στοχευμένες εφαρμογές ακμαιοκτονίας (κατά των ενήλικων κουνουπιών) και προνυμφοκτονίας (κατά των προνυμφών). Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά, όπως όμβρια, υδρορροές και μικρές εστίες συσσώρευσης νερού.

Οδηγίες ΕΟΔΥ και τοπικές συστάσεις

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και ότι τα περιστατικά παρατηρούνται κυρίως τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσους έχουν χρόνια νοσήματα. Ο οργανισμός προτείνει σειρά ατομικών προστατευτικών μέτρων, τα οποία ο Δήμος καλεί τους δημότες να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών για το σώμα και τον χώρο

Τοποθέτηση και χρήση σιτών σε παράθυρα και μπαλκόνια

Αφαίρεση ή κάλυψη αντικειμένων που συγκρατούν νερό σε αυλές, κήπους, ταράτσες

Τακτικός καθαρισμός υδρορροών, φρεατίων και σημείων όπου συσσωρεύεται νερό

Ανανέωση νερού σε δοχεία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Ο Δήμος απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους να συνδράμουν ενεργά, εξαλείφοντας πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς τους χώρους και εφαρμόζοντας τα ατομικά μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κρούσματα της λοίμωξης καταγράφονται ετησίως και η επανεμφάνισή τους εντός της περιόδου μετάδοσης θεωρείται αναμενόμενη.

Η παρουσία ενός σοβαρού περιστατικού με νευρολογική συμπτωματολογία (μηνιγγοεγκεφαλίτιδα) υπογραμμίζει ότι, παρότι πολλοί φορείς έχουν ήπια ή και ασυμπτωματική εικόνα, η νόσος μπορεί να προσβάλλει βαριά ευπαθείς ομάδες. Για το λόγο αυτό οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν ήδη ενεργοποιήσει πρωτόκολλα επιτήρησης και ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας.

Στοιχείο Πληροφορία Εντοπισμός Δήμος Αγίας Παρασκευής Ηλικία ασθενούς Άνω των 60 ετών Κλινική εικόνα Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα Άμεσες ενέργειες Ακμαιοκτονία και προνυμφοκτονία σε στοχευμένα σημεία

Για τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής η πρακτική συνέπεια στα μέτρα απομάκρυνσης στάσιμου νερού και η προσοχή στη χρήση εντομοαπωθητικών αποτελούν τα πλέον άμεσα εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου. Οποιαδήποτε νέα ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ ή τον Δήμο θα δημοσιοποιηθεί άμεσα προς τους δημότες ώστε να συντονιστούν οι πρόσθετες δράσεις πρόληψης και επιτήρησης.