Ρέθυμνο: Επιμνημόσυνη δέηση και Εσπερινός για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη

Σε συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 7ης Ιουλίου οι εκδηλώσεις μνήμης στο «Σπίτι του Βαγγέλη» και στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευαγγέλου, με τη συμμετοχή της οικογένειας, της Μητρόπολης και πολλών κατοίκων του Ρεθύμνου.

Μνήμη και συγκίνηση στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο της ετήσιας τιμής προς τη μνήμη του αείμνηστου Βαγγέλη Γιακουμάκη, συγκεντρώσεις και λατρευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τον θάνατό του. Τη βραδιά της 7ης Ιουλίου τελέστηκε Εσπερινός και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο που έχει ανεγερθεί ως «Σπίτι του Βαγγέλη», καθώς και στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρτυρος Ευαγγέλου, στον οποίο είναι αφιερωμένη η ημερομηνία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν οι γονείς του μακαριστού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κληρικοί της Μητρόπολης, συγγενείς, φίλοι και πλήθος τοπικών κατοίκων που ανταποκρίθηκαν χωρίς πρόσκληση, εκφράζοντας σεβασμό και μνήμη για το παιδί που «έφυγε» υπό τραγικές συνθήκες.

«Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον Εσπερινό, συμπαραστατούμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, δίπλα στους γονείς…»

Κατά τη διάρκεια της δέησης, ο θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγος Παπαλεβυζάκης, Ηγουμενοσύμβουλος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, ο οποίος αναφέρθηκε στα μηνύματα της Εκκλησίας και στη δικαιοσύνη του Θεού, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από τη γνωριμία του με τον Ευάγγελο.

Ο Σεβασμιώτατος, κλείνοντας την ακολουθία, υπογράμμισε την πνευματική παρουσία και την επιρροή του Βαγγέλη, λέγοντας ότι συνεχίζει «να φωτίζει» τα σκοτάδια του καιρού και της ψυχής, και ευχαρίστησε την οικογένεια για την αξιοπρεπή στάση της. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού προσφέρθηκε, όπως κάθε χρόνο, φιλοξενία προς τους παρευρισκόμενους από την οικογένεια του μακαριστού.

Τοπικές συνέπειες και σημασία της εκδήλωσης

Οι ετήσιες τελετές μνήμης αποτελούν για το Ρέθυμνο μια υπενθύμιση της αξίας της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευαισθητοποίησης απέναντι στα θέματα βίας και bullying, που συνδέθηκαν με την υπόθεση. Η δημόσια παρουσία των γονέων, της Μητρόπολης και πολλών πολιτών λειτουργεί ως διαρκές μήνυμα για τοπική ενότητα και φροντίδα.

Ημερομηνία τελετής: 7 Ιουλίου (ετήσια μνήμη)

7 Ιουλίου (ετήσια μνήμη) Χώροι: «Σπίτι του Βαγγέλη» και Ι.Ν. Αγίου Ευαγγέλου

«Σπίτι του Βαγγέλη» και Ι.Ν. Αγίου Ευαγγέλου Πρωτοβουλίες: Εσπερινός, επιμνημόσυνη δέηση, δεξίωση στη μνήμη

Στοιχείο Περιγραφή Εκδήλωση Εσπερινός & επιμνημόσυνη δέηση Πληροφορίες συμμετοχής Παρουσία γονέων, συγγενών, κληρικών και πλήθους κατοίκων Προσφορά μετά την τελετή Φιλοξενία από την οικογένεια στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου

Η ετήσια αυτή μνήμη έχει για τους κατοίκους του Ρεθύμνου ιδιαίτερο φορτίο: υπενθυμίζει την ανάγκη συλλογικής ευθύνης και την αξία της μνήμης ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Οι τοπικές εκδηλώσεις, όπως αυτή της 7ης Ιουλίου, διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση και δίνουν χώρο στην τοπική κοινότητα να εκφράσει συλλογικό πένθος και αλληλεγγύη.

Για τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν ή να ενημερωθούν για παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι ανακοινώσεις της Μητρόπολης και τοπικών συλλόγων αποτελούν την κύρια πηγή πληροφόρησης.