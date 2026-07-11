Ρόδος: Πέθανε βρέφος 10 μηνών μετά από πνιγμό — αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Σοκ στη Ρόδο από τον θάνατο ενός βρέφους 10 μηνών που πνίγηκε με τροφή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου και την επείγουσα αεροδιακομιδή, το παιδί δεν τα κατάφερε.

Σοκ στην τοπική κοινωνία

Στην κοινότητα της Ρόδου επικρατεί συγκλονισμός μετά τον θάνατο ενός βρέφους ηλικίας 10 μηνών, που υπέστη πνιγμό από τροφή το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου και τελικά εξέπνευσε έπειτα από αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το περιστατικό έφτασε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου λίγο μετά τις 23:00.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το βρέφος προσκομίστηκε σε «ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση». Οι γιατροί του νοσοκομείου κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν, με δύσκολες και επείγουσες ενέργειες, να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του. Παρά τις προσπάθειες, η κλινική εικόνα παρέμεινε βαριά.

Ημερομηνία συμβάντος: 9 Ιουλίου (βράδυ).

9 Ιουλίου (βράδυ). Πρώτη αντιμετώπιση: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΓΝ Ρόδου.

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ΓΝ Ρόδου. Διακομιδή: Επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

«Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος ηλικίας μόλις 10 μηνών»

Εξαιτίας της επιβαρυμένης κατάστασης, ενεργοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε άμεσα η μεταφορά με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Παρότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το εμπόδιο αφαιρέθηκε, το βρέφος δεν αντελήφθη την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του και στη συνέχεια κατέληξε.

Το συμβάν αναδεικνύει την ευαισθησία και την ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη σχετικά με τη διατροφή και την ασφάλεια βρεφών και νηπίων. Οι τοπικές υγειονομικές δομές βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά κρίσιμο περιστατικό εκτάκτου ανάγκης, στο οποίο απαιτήθηκαν ταχεία παρέμβαση, εξειδικευμένες ενέργειες και συντονισμός με υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς ασθενών.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της Ρόδου, το περιστατικό εγείρει ζητήματα πρόληψης σε οικογενειακό επίπεδο αλλά και ερωτήματα για τη λειτουργία των διαδικασιών όταν απαιτείται αεροδιακομιδή. Η κοινωνία αναμένει επίσημες ανακοινώσεις από το νοσοκομείο και τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την αιτία του θανάτου και την ακριβή καταγραφή των ενεργειών που έγιναν στο Τμήμα Επειγόντων.

Χρονολόγηση Ενέργεια 9 Ιουλίου, βράδυ Άφιξη στο Τμήμα Επειγόντων ΓΝ Ρόδου σε σοβαρή κατάσταση Άμεσα μετά Αφαίρεση κομματιού τροφής από τον λαιμό Επόμενες ώρες Επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα Σύντομα μετά Κατάληξη του βρέφους

Οι τοπικές αρχές και το νοσοκομείο αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω λεπτομέρειες με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και, όπου κριθεί απαραίτητο, την αξιολόγηση των διαδικασιών αντιμετώπισης παρόμοιων επειγόντων περιστατικών. Η οικογένεια βρίσκεται σε πένθος, ενώ η τοπική κοινότητα εκφράζει τη θλίψη της για το τραγικό γεγονός.