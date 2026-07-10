Τραγωδία στη Ρόδο: Πέθανε βρέφος 10 μηνών μετά από πνιγμό κατά τη σίτιση

Ώρες αγωνίας στο Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια στην Αθήνα — το βρέφος δεν αντέκτησε τις σοβαρές επιπλοκές μετά την έλλειψη οξυγόνου από τον πνιγμό.

Συμβάν, νοσηλεία και κατάληξη

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά τον θάνατο βρέφους ηλικίας 10 μηνών, το οποίο υπέστη πνιγμό την ώρα που σιτιζόταν. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 9ης Ιουλίου και το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε ενέργειες αφαίρεσης του ξένου σώματος από τους αεραγωγούς και σε ανάνηψη.

Παρά την αρχική επιτυχία στην απομάκρυνση του αντικειμένου και την επανέφεραν του βρέφους, η παρατεταμένη περίοδος έλλειψης οξυγόνου προκάλεσε σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης οργανώθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες. Το παιδί κατέληξε στις 04:30 τα ξημερώματα.

Τοπικές επιπτώσεις και επαγγελματική απόκριση

Η εξέλιξη αναδεικνύει τόσο την ταχύτητα αντίδρασης των υπηρεσιών του νοσοκομείου της Ρόδου όσο και την ανάγκη για συντονισμό με μονάδες αναφοράς στην πρωτεύουσα σε βαριές παιδιατρικές περιπτώσεις. Για τους κατοίκους και τους γονείς του νησιού το γεγονός επιφέρει έντονη ανησυχία σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη σίτιση και την άμεση φροντίδα νεαρών παιδιών.

Ημερομηνία συμβάντος: βράδυ 9 Ιουλίου

βράδυ 9 Ιουλίου Αρχική νοσηλεία: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Αεροδιακομιδή: προς νοσοκομείο της Αθήνας

προς νοσοκομείο της Αθήνας Ώρα θανάτου: 04:30 (ξημερώματα)

Πρακτικές πληροφορίες για γονείς και επιμέρους υπηρεσίες

Σε περιπτώσεις πνιγμού από τροφή, η άμεση κλήση βοήθειας και οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος είναι καθοριστικές. Η τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε βρέφη διαφέρει από εκείνη για ενήλικες, γι' αυτό η γρήγορη και σωστή κινητοποίηση ιατρικού προσωπικού και του ΕΚΑΒ είναι κρίσιμη.

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Η υπόθεση θα προκαλέσει πιθανότατες συζητήσεις για την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τους κινδύνους σίτισης βρεφών και την ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της επάρκειας εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού σε νησιωτικές δομές υγείας για τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών μέχρι την ενδεχόμενη μεταφορά σε κέντρα αναφοράς.

Οι τοπικές αρχές και υγειονομικές μονάδες δεν έχουνανακοινώσει επιπλέον λεπτομέρειες προς το παρόν. Η κοινότητα της Ρόδου εκφράζει τη συμπαράστασή της προς την οικογένεια του άτυχου βρέφους.