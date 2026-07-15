Σάλλενμπεργκερ: ο πιλότος του «Θαύματος στον Χάντσον» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Ο 75χρονος καπετάνιος Τσέσλεϊ Σάλενμπεργκερ ανακοίνωσε μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας ότι έχει πρόσφατη διάγνωση Αλτσχάιμερ, ζητώντας ανοιχτή συζήτηση για τη νόσο και περιγράφοντας τα αρχικά συμπτώματα.

Ο καπετάνιος Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ, γνωστός παγκοσμίως για την έκτακτη προσθαλάσσωση της πτήσης 1549 στον ποταμό Χάντσον το 2009, έκανε δημόσια γνωστό ότι έχει διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην προσωπική του ιστοσελίδα και, σύμφωνα με την ανάρτηση, η διάγνωση είναι πρόσφατη και η νόσος βρίσκεται «σε αρχικό στάδιο».

Τι ανέφερε ο ίδιος για την κατάστασή του

Στην ανάρτησή του ο Σάλενμπεργκερ περιέγραψε συμπτώματα που σήμερα εμφανίζονται, όπως δυσκολία στην άμεση ανάκληση ονομάτων, στην ανάμνηση πρόσφατων αφηγήσεων και προβλήματα στον ύπνο. Ανέφερε ότι βρίσκεται στην αρχή «ενός μακρού ταξιδιού» και υπογράμμισε την ανάγκη να μιλήσουμε ανοιχτά για τη νόσο, ώστε να μειωθεί το στίγμα και να ενισχυθεί η ενημέρωση.

«Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα κάποιο όνομα, ότι ξεχνάω μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρύ ταξιδιού»

Το ιστορικό του «Θαύματος στον Χάντσον»

Στις 15 Ιανουαρίου 2009 η πτήση 1549 της US Airways, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή της από το αεροδρόμιο LaGuardia, συγκρούστηκε με σμήνος χηνών, με αποτέλεσμα την απώλεια λειτουργίας και των δύο κινητήρων. Ο Σάλενμπεργκερ, αξιοποιώντας την εμπειρία του πριν από την κρίσιμη στιγμή, πραγματοποίησε προσθαλάσσωση στον ποταμό Χάντσον, με αποτέλεσμα όλοι οι 155 επιβαίνοντες να επιβιώσουν.

Ηγετικός ρόλος: Η ψυχραιμία και οι αποφάσεις του καπετάνιου θεωρήθηκαν καθοριστικές για την έκβαση.

Η ψυχραιμία και οι αποφάσεις του καπετάνιου θεωρήθηκαν καθοριστικές για την έκβαση. Επαγγελματική εμπειρία: Πριν από την πτήση 1549 είχε περίπου 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας και προηγούμενη θητεία ως πιλότος μαχητικού στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Πριν από την πτήση 1549 είχε περίπου 40 χρόνια πτητικής εμπειρίας και προηγούμενη θητεία ως πιλότος μαχητικού στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Δημόσιο μήνυμα: Ο Σάλενμπεργκερ καλεί τώρα σε ανοιχτή συζήτηση για τη νόσο και αξιοποιεί τη φράση που του έχει μείνει από εκείνη την ημέρα για να ενθαρρύνει τους γύρω του.

Στοιχεία της υπόθεσης σε σύντομο πίνακα

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ III Ηλικία 75 ετών Γεγονός Προσθαλάσσωση πτήσης 1549 στον ποταμό Χάντσον (15/01/2009) Αποτέλεσμα 155 επιζώντες Διάγνωση Αλτσχάιμερ, πρώιμο στάδιο

Στην ανάρτησή του ο Σάλενμπεργκερ χρησιμοποίησε και τη γνωστή του φράση για να περάσει μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης: «Το θάρρος μπορεί να είναι μεταδοτικό», καλώντας συγγενείς, φίλους και την κοινότητα να μιλήσουν ανοιχτά για τις προκλήσεις που φέρνουν οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Σημασία για την κοινή γνώμη

Η δημόσια τοποθέτηση μιας αναγνωρίσιμης προσωπικότητας πάνω σε ζήτημα όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της πληροφόρησης. Η κοινή συζήτηση βοηθά στην αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων, στη στήριξη των ασθενών και των φροντιστών και στην απομυθοποίηση της διάγνωσης. Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι η νόσος είναι μια μακρά διαδικασία για την οποία απαιτείται οργανωμένη υποστήριξη από συστήματα υγείας και κοινωνικές δομές.

Η ανακοίνωση του Σάλενμπεργκερ δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη μελλοντική του ιατρική παρακολούθηση ή για συγκεκριμένα σχέδια υποστήριξης, αλλά το σαφές κάλεσμά του για ανοιχτό διάλογο είναι ήδη μήνυμα προς τη δημόσια σφαίρα περί της ανάγκης ενημέρωσης και αλληλεγγύης απέναντι σε ανθρώπους που ζουν με νευροεκφυλιστικές παθήσεις.