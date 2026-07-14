Σχολικοί Αγώνες στις Πρέσπες: διεθνής αθλητική πρωτοβουλία με συμμετοχή τριών χωρών

Την 11η και 12η Μαΐου στις Πρέσπες θα πραγματοποιηθούν οι «1οι Σχολικοί Αγώνες Πρεσπών» με μαθητικές αποστολές από Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Η διοργάνωση, πρωτοβουλία του Δήμου Πρεσπών, περιλαμβάνει αγώνες μπάσκετ, ανώμαλο δρόμο και πολιτιστικές ξεναγήσεις.

Διήμερο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός στην περιοχή

Στις 11-12 Μαΐου 2019 οι Πρέσπες θα φιλοξενήσουν τους 1ους Σχολικούς Αγώνες Πρεσπών, μια πρωτοβουλία του Δήμου Πρεσπών που συγκεντρώνει μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η διοργάνωση συνδυάζει αθλητικούς αγώνες και πολιτιστικές δράσεις, με στόχο να προωθήσει την επαφή μεταξύ των νέων των τριών όχθων της λεκάνης των Πρεσπών και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. Η συμμετοχή τριών δημοτικών φορέων της περιοχής καθιστά την πρωτοβουλία διασυνοριακή και τοπικά σημαντική.

Πρόγραμμα και αγωνιστικές κατηγορίες

Στο αγωνιστικό μέρος περιλαμβάνονται αγώνες μπάσκετ και ανώμαλος δρόμος, με μικτές ομάδες από τις τρεις χώρες. Αναλυτικά:

Αγώνες μπάσκετ στο Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο σε τέσσερις κατηγορίες: παίδων, κορασίδων, νέων και νεανίδων.

σε τέσσερις κατηγορίες: παίδων, κορασίδων, νέων και νεανίδων. Ανώμαλος δρόμος: διαδρομές 4 χλμ. (νέοι, νεανίδες) και 2 χλμ. (παίδες, κορασίδες), με τερματισμό μπροστά στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα.

(νέοι, νεανίδες) και (παίδες, κορασίδες), με τερματισμό μπροστά στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα. Ξεναγήσεις και συμμετοχή σε τοπικά λαϊκά δρώμενα, όπως το Πανήγυρις του Αγίου Γερμανού.

Ημέρα Εκδήλωση Τοποθεσία 11/5/2019 Αγώνες μπάσκετ (4 κατηγορίες) Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο 12/5/2019 Ανώμαλος δρόμος (4χλμ, 2χλμ) & ξεναγήσεις Μικρή Πρέσπα, Αγ. Αχίλλειος / Αγ. Γερμανός

Η διοργάνωση προωθεί την αλληλεπίδραση των μαθητών όχι μόνο μέσω του αθλητισμού αλλά και μέσα από πολιτιστικές ανταλλαγές και κοινές δραστηριότητες στα μνημεία της περιοχής.

«Στόχος των αγώνων είναι η καλλιέργεια της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανάμεσα στις κοινότητες των κατοίκων των Πρεσπών και από τις τρεις χώρες».

Η πρωτοβουλία αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία: ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Δήμων Resen (Βόρεια Μακεδονία), Pustec (Αλβανία) και Πρεσπών, προώθηση της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο συνεργασίας και αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Για τους κατοίκους των Πρεσπών, οι αγώνες σηματοδοτούν ευκαιρίες τοπικής προβολής αλλά και τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις: υποδομές για τη φιλοξενία αθλητών και θεατών, συντονισμός με σχολικές μονάδες και εθελοντικές ομάδες, καθώς και μέτρα για την ομαλή πρόσβαση στα σημεία των αγώνων. Η επιτυχής διεξαγωγή θα μπορούσε να θέσει θεμέλια για θεσμοθετημένες, επαναλαμβανόμενες διοργανώσεις που θα εδραιώσουν διεθνείς σχέσεις και θα ωφελήσουν τη νέα γενιά της περιοχής.

Η στήριξη από τον Υπουργό Παιδείας και η διασυνοριακή συνεργασία του Δήμου Πρεσπών με τους ομόλογους φορείς είναι καθοριστική για την προβολή και συνέχεια του εγχειρήματος.