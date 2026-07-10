Σε λειτουργία η νέα μονάδα επεξεργασίας νερού στον Σταυρονικήτα της Κασσάνδρας

Ο Δήμος Κασσάνδρας θέτει σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας νερού που στοχεύει στην απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου και χλωριόντων, με δυνατότητα 2.000 m³/ημέρα και νέους αγωγούς για τροφοδοσία και απόρριψη συμπυκνώματος.

Νέα μονάδα για καθαρότερο πόσιμο νερό

Σε λειτουργία τέθηκε πρόσφατα στην περιοχή του Σταυρονικήτα η νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού του Δήμου Κασσάνδρας, έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και στην ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου ύδρευσης.

Η μονάδα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει προβλήματα που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως αυξημένες συγκεντρώσεις σιδήρου, μαγγανίου και χλωριόντων, τα οποία επηρέαζαν τη γεύση, την οσμή και το χρώμα του νερού, καθώς και την κατάσταση των υποδομών ύδρευσης.

Πολυστρωματικά φίλτρα για αφαίρεση αιωρούμενων στερεών, σιδήρου, μαγγανίου, οσμών και χρώματος.

Μέθοδος αντίστροφης όσμωσης που αφαιρεί έως και το 99% των χλωριόντων, περιορίζοντας την υφαλμύρινση.

που αφαιρεί έως και το των χλωριόντων, περιορίζοντας την υφαλμύρινση. Τελική απολύμανση πριν τη διοχέτευση στο δίκτυο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα με τη μονάδα κατασκευάστηκαν νέοι αγωγοί για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης: ένας μήκους 2.430 μέτρων για τη μεταφορά νερού από υπάρχουσες γεωτρήσεις προς την μονάδα και ένας μήκους 1.250 μέτρων για την ασφαλή απόρριψη του συμπυκνώματος που παράγεται από την αντίστροφη όσμωση.

Χαρακτηριστικό Πληροφορία Ονομαστική δυναμικότητα 2.000 m³/ημέρα Αφαίρεση χλωριόντων έως 99% Μήκος αγωγού τροφοδοσίας 2.430 m Μήκος αγωγού απόρριψης συμπυκνώματος 1.250 m

Η λειτουργία της μονάδας αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων και στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της Κασσάνδρας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η κατανάλωση νερού αυξάνεται σημαντικά. Η βελτίωση της ποιότητας συμβάλλει επίσης στη μείωση των επικαθίσεων και της φθοράς στον εξοπλισμό των δικτύων ύδρευσης, με επιπτώσεις στο κόστος συντήρησης.

Ο Δήμος δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και θα μεριμνήσει για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης, ώστε τα οφέλη του έργου να είναι μακροχρόνια και σταθερά.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η νέα μονάδα σημαίνει:

βελτιωμένη ποιότητα πόσιμου νερού,

μείωση δυσάρεστων οσμών και χρωματικών αποκλίσεων,

μικρότερη φθορά στις οικιακές και δημοτικές υποδομές ύδρευσης.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των τοπικών αρχών για την προστασία ενός βασικού κοινωνικού αγαθού — του νερού — και την προάσπιση της δημόσιας υγείας στην περιοχή.